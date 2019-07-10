Футболисты белорусского БАТЭ сыграли на своем поле вничью с польским "Пястом" из Гливице в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в среду в Борисове, завершилась со счетом 1:1.

Гол Драгуна принес БАТЭ ничью в матче квалификации ЛЧ против «Пяста»

Происшествия Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших На трассе между городами Рогожина и Кавая в Албании произошло ДТП с участием автомобиля посольства России в этой стране.

Спорт Пожизненная дисквалификация его не остановила. Мы встретились с тем самым Казариным и записали большое интервью В конце 2015 года ИААФ вынесло решение о пожизненной дисквалификации двух российских тренеров по легкой атлетике: Виктора Чегина и Владимира Казарина.

Наука В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки Специалисты, работая в одной из пещер на юге Греции, обнаружили череп Homo sapiens (человека разумного).

Происшествия Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

Происшествия Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".

Политика Партию Сальвини вновь обвинили в попытке получения денег из России Сальвини и ранее обвиняли в получении средств из России, лидер «Лиги» неизменно отвергал эти обвинения.

Происшествия Пассажир самолета снял на видео развалившийся в полете двигатель Один из пассажиров снял на видео и выложил в Twitter разваливающийся на части прямо в полете двигатель, у которого оторвался обтекатель турбины.

Происшествия Дело о смерти младенца в калининградском роддоме передали в Москву Уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в смерти новорожденного в роддоме, передано для дальнейшего расследования в специализированный отдел Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.

Политика Зеленский выгнал депутата-уголовника с совещания в Борисполе Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания в Борисполе секретаря городского совета (спикера местного парламента) Ярослава Годунка из-за его криминального прошлого.

Политика В Германии журналист призвал снести памятник под Прохоровкой Журналист Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела Die Welt, опубликовал статью, в которой призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, установленный в память о погибших там в июле 1943 года.

Хоккей Кудашов стал главным тренером сборной России по хоккею Вместо Ильи Воробьева пост главного тренера сборной России по хоккею занял его ассистент Алексей Кудашов. А Илья Воробьев стал помощником.

Кино Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.

Экономика «Дом.РФ»: Счетная палата проводит регулярные проверки компании Счетная палата проводит регулярные проверки деятельности "Дом.РФ", заявили РИА Недвижимость в компании.

Энергетика СМИ сообщили о спаде доходов «Газпрома» от экспорта газа на 38% Компания «Газпром» получила на 38% меньше доходов во втором квартале 2019 года от экспорта газа, сообщили «Открытые медиа» на основе статистики платежного баланса России, опубликованной ЦБ.

Гаджеты Стали известны цены на iPhone следующего поколения Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.

Гаджеты Защищенные чаты в WhatsApp и Telegram оказались под угрозой взлома Новая версия FinSpy опасна для пользователей устройств на iOS 11 и ниже с джейлбрейком и на устаревших версиях Android.

Футбол Ориги продлил контракт с «Ливерпулем» «Ливерпуль» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Дивоком Ориги.

Культура Бузова станет участницей нового сезона шоу «Форт Боярд» Российская певица Ольга Бузова станет участницей нового сезона легендарного шоу «Форт Боярд». Об этом певица написала в своем Instagram.

Космос В NASA успешно протестировали аппарат на «зеленом» топливе NASA успешно протестировала аппарат с названием Green Propellant Infusion Mission (GPIM), запустив пять его турбин.

Происшествия Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.

Происшествия Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали 27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.

Общество Почему районы Москвы рискуют превратиться в гетто для бедняков Разнообразие и неоднородность Москвы может сыграть с ней злую шутку — эксперты всерьез говорят о финансовом и этническом расслоении, которое может привести к появлению самых настоящих гетто на окраинах города.