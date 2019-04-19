Футбол
Гол Депая помог «Лиону» обыграть «Анже»ProstoProSport вчера в 16:37
Футболисты «Лиона» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Франции переиграли «Анже». Встреча, прошедшая в пятницу в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе по мячу забили Мемфис Депай и Мартен Терье.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
Авто
Названы машины, владельцы которых чаще нарушают ПДД
Центр организации дорожного движения составил список марок автомобилей, которые по статистике чаще нарушают правила дорожного движения, нежели остальные.
Обновлено вчера в 16:58
Авто
УАЗ готовит экспедиционную версию «Хантера» за миллион рублей
Продажи ожидаются в мае, причем "Экспедиция" с ценником в 984 900 рублей ожидаемо будет самой дорогой версией в гамме "Хантеров".
Обновлено вчера в 08:50
Армия и оружие
В Израиле обещают перехитрить С-300 в Сирии своими «суперракетами»
Израиль надеется, что его новые сверхзвуковые ракеты класса «воздух–земля» Rampage способны перехитрить российские С-300, состоящие на вооружении Сирии.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Захарова сравнила дебаты Порошенко и Зеленского с шапито
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжающимся обманом украинского народа.
Обновлено вчера в 13:52
Политика
Французский политик назвал лицемерными санкции против России
В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес
Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2»
Бизнесмен, муж телеведущей программы «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров обрушился на юмориста Сергея Светлакова с критикой и обвинил его в зависти.
Обновлено вчера в 11:25
Футбол
Адиев: «„Анжи“ гибнет. Это не красит Республику Дагестан»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения от «Ахмата» со счетом 0:1 в домашнем матче 24-го тура РПЛ обратился к правительству Республики Дагестан в связи с серьезными финансовыми проблемами махачкалинского клуба.
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса в Воронеже
Четыре человека погибли утром в субботу в Воронеже в столкновении автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Kia, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУМВД по Воронежской области.
Обновлено в 00:06
Политика
Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского
Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.
Обновлено вчера в 12:23
Политика
США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Хоккей
«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:05
Наука
Физическая активность помогает снизить риск развития деменции
Обновлено в 01:21
Политика
ЦРУ обвинило Huawei в получении спонсорской помощи от Китая, пишут СМИ
Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в получении спонсирования от властей Китая, пишет британская газета Times со ссылкой на британский источник.
Обновлено в 01:15
Авто
Suzuki Vitara Brezza по цене LADA Vesta пользуется ажиотажным спросом
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных
Обновлено вчера в 17:54
Шоу-бизнес
Подопечная Фадеева рассказала, почему отказалась выйти замуж
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Президент Эстонии позитивно высказалась о встрече с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прокомментировала встречу с главой России Владимиром Путиным, назвав ее «очень хорошей».
Обновлено 18 апреля в 12:35
Кино
Назван худший персонаж из «Мстителей»
На втором месте в списке самых худших членов «Мстителей» оказалась инопланетянка Мантис, которая, как полагают в Independent, затерялась на фоне более значимых персонажей.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Украинского нардепа Найема облили фекалиями в Одессе
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве чеченских силовиков
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде признала невиновным уроженца Чечни Расамбека Бекмурзаева, обвиняемого в убийстве в 2000 году трех силовиков и участии в вооруженном подполье.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе
В Кемеровской области три человека погибли в результате пожара в частном доме в Прокопьевске.
Обновлено в 00:42
Энергетика
Белоруссия нашла хлор в российской нефти
«Белнефтехим» требует консультаций с «Транснефтью» Белоруссия пожаловалась «Транснефти» на резкое ухудшение качества российской нефти в связи с ростом концентрации «хлорорганических соединений».
Обновлено вчера в 15:43
Авто
Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа
Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено вчера в 07:10
Хоккей
В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина
Четвертый матч финала завершился победой ЦСКА в овертайме со счетом 3:2. Столичная команда одолела соперника во всех четырех играх серии.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч
Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.
Обновлено вчера в 19:05
Транспорт
Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов
В случае принятия поправок, российские водители будут разделены на две категории – любителей, пользующихся автомобилем в личных целях, и профессионалов, вождение для которых является средством заработка.
Обновлено вчера в 07:58
Шоу-бизнес
Венсан Кассель в третий раз стал отцом
Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
В Кремле отказались от сделок с будущим президентом Украины
Стоит отметить, что так представитель Кремля прокомментировал заявление украинского политика Виктора Медведчука о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах может заключить с Россией сделку по поводу Донбасса.
Обновлено вчера в 09:29