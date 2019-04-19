Футбол

Гол Депая помог «Лиону» обыграть «Анже»ProstoProSport вчера в 16:37

Футболисты «Лиона» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Франции переиграли «Анже». Встреча, прошедшая в пятницу в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе по мячу забили Мемфис Депай и Мартен Терье.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Футболисты «Лиона» обыграли «Анже» в матче чемпионата Франции

РИА Новостивчера в 16:49

«Лион» победил «Анже»

Спорт-Экспрессвчера в 16:40

«Лион» обыграл «Анже» в чемпионате Франции

Матч ТВвчера в 16:34

«Лион» прервал шестиматчевую серию «Анже» без поражений

Sport24.ruвчера в 16:37

«Лион» на своём поле одержал победу в матче с «Анже»

Чемпионатвчера в 16:37

«Лион» на своем поле переиграл «Анже»

Советский спортвчера в 16:38

Лига 1. «Лион» обыграл «Анжер», «Дижон» выиграл у «Ренна»

Бомбардир.рувчера в 16:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
Авто

Названы машины, владельцы которых чаще нарушают ПДД

Центр организации дорожного движения составил список марок автомобилей, которые по статистике чаще нарушают правила дорожного движения, нежели остальные.
Обновлено вчера в 16:58
Авто

УАЗ готовит экспедиционную версию «Хантера» за миллион рублей

Продажи ожидаются в мае, причем "Экспедиция" с ценником в 984 900 рублей ожидаемо будет самой дорогой версией в гамме "Хантеров".
Обновлено вчера в 08:50
Армия и оружие

В Израиле обещают перехитрить С-300 в Сирии своими «суперракетами»

Израиль надеется, что его новые сверхзвуковые ракеты класса «воздух–земля» Rampage способны перехитрить российские С-300, состоящие на вооружении Сирии.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Захарова сравнила дебаты Порошенко и Зеленского с шапито

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжающимся обманом украинского народа.
Обновлено вчера в 13:52
Политика

Французский политик назвал лицемерными санкции против России

В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес

Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2»

Бизнесмен, муж телеведущей программы «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров обрушился на юмориста Сергея Светлакова с критикой и обвинил его в зависти.
Обновлено вчера в 11:25
Футбол

Адиев: «„Анжи“ гибнет. Это не красит Республику Дагестан»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения от «Ахмата» со счетом 0:1 в домашнем матче 24-го тура РПЛ обратился к правительству Республики Дагестан в связи с серьезными финансовыми проблемами махачкалинского клуба.
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия

Почти 300 человек потеряли дома из-за пожаров в Забайкалье

Обновлено в 00:07
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса в Воронеже

Четыре человека погибли утром в субботу в Воронеже в столкновении автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Kia, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУМВД по Воронежской области.
Обновлено в 00:06
Политика

Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского

Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.
Обновлено вчера в 12:23
Политика

США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу

США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 14:08
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Хоккей

«Колорадо» победил «Калгари» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Калгари Флэймз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышли в следующую стадию Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:05
Наука

Физическая активность помогает снизить риск развития деменции

Обновлено в 01:21
Политика

ЦРУ обвинило Huawei в получении спонсорской помощи от Китая, пишут СМИ

Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в получении спонсирования от властей Китая, пишет британская газета Times со ссылкой на британский источник.
Обновлено в 01:15
Авто

Suzuki Vitara Brezza по цене LADA Vesta пользуется ажиотажным спросом

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие

При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных

Обновлено вчера в 17:54
Шоу-бизнес

Подопечная Фадеева рассказала, почему отказалась выйти замуж

Обновлено вчера в 23:52
Политика

Президент Эстонии позитивно высказалась о встрече с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прокомментировала встречу с главой России Владимиром Путиным, назвав ее «очень хорошей».
Обновлено 18 апреля в 12:35
Кино

Назван худший персонаж из «Мстителей»

На втором месте в списке самых худших членов «Мстителей» оказалась инопланетянка Мантис, которая, как полагают в Independent, затерялась на фоне более значимых персонажей.
Обновлено вчера в 12:46
Политика

Украинского нардепа Найема облили фекалиями в Одессе

Обновлено вчера в 09:04
Происшествия

Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве чеченских силовиков

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде признала невиновным уроженца Чечни Расамбека Бекмурзаева, обвиняемого в убийстве в 2000 году трех силовиков и участии в вооруженном подполье.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе

В Кемеровской области три человека погибли в результате пожара в частном доме в Прокопьевске.
Обновлено в 00:42
Энергетика

Белоруссия нашла хлор в российской нефти

«Белнефтехим» требует консультаций с «Транснефтью» Белоруссия пожаловалась «Транснефти» на резкое ухудшение качества российской нефти в связи с ростом концентрации «хлорорганических соединений».
Обновлено вчера в 15:43
Авто

Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа

Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено вчера в 07:10
Хоккей

В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина

Четвертый матч финала завершился победой ЦСКА в овертайме со счетом 3:2. Столичная команда одолела соперника во всех четырех играх серии.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч

Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.
Обновлено вчера в 19:05
Транспорт

Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов

В случае принятия поправок, российские водители будут разделены на две категории – любителей, пользующихся автомобилем в личных целях, и профессионалов, вождение для которых является средством заработка.
Обновлено вчера в 07:58
Шоу-бизнес

Венсан Кассель в третий раз стал отцом

Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
Политика

В Кремле отказались от сделок с будущим президентом Украины

Стоит отметить, что так представитель Кремля прокомментировал заявление украинского политика Виктора Медведчука о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах может заключить с Россией сделку по поводу Донбасса.
Обновлено вчера в 09:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Люка Тусар
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник клуба «Олимпик Лион». Капитан молодёжной сборной Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мемфис Депай
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, нападающий французского клуба «Олимпик Лион» и национальной сборной Нидерландов. Бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года. В 2015 году был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football. Отличается высокой скоростью, дриблингом, мощным ударом и техникой обработки мяча.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное