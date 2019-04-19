Футбол
Гол Депая помог «Лиону» обыграть «Анже»ProstoProSport 16:37
Футболисты «Лиона» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Франции переиграли «Анже». Встреча, прошедшая в пятницу в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе по мячу забили Мемфис Депай и Мартен Терье.
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Названа причина смерти актрисы Цывиной, вдовы Евстигнеева
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Обновлено в 08:15
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Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
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По данным газеты, Алексей Колбов и Сергей Белоусов, работавшие в отделе ФСБ по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий, подозреваются в вымогательстве 65 млн рублей у экс-гендиректора ФГУП Издательство Известия Эраста Галумова, подозреваемого в мошенничестве.
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