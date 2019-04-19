Футбол

Гол Депая помог «Лиону» обыграть «Анже»ProstoProSport 16:37

Футболисты «Лиона» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Франции переиграли «Анже». Встреча, прошедшая в пятницу в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе по мячу забили Мемфис Депай и Мартен Терье.
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