Футбол

Гол Денайера принес «Лиону» победу над «Сент-Этьеном»
РИА Новости
17:15

Лион — Сент-Этьен
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Люмьер»
39′
Кевин Монне-Паке
Джейсон Денайер
42′
Набиль Фекир
Максвелл Корне
46′
Джейсон Денайер
62′
68′
Кевин Монне-Паке
Ромен Амума
68′
Лоис Дьони
Яннис Салибур
Рафаэл да Силва
70′
Мусса Дембеле
Люка Тузар
73′
77′
Оле Кристиан Сельнэс
Роберт Берич
89′
Тимоте Колодзейчак
Мемфис Депай
Бертран Траоре
90′
Футболисты "Лиона" нанесли поражение "Сент-Этьену" в матче 14-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в пятницу в Лионе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 62-й минуте забил Джейсон Денайер.
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