Футбол
Гол Дембеле принес сборной Франции победу над ХорватиейSportbox.RU вчера в 16:52
Единственный гол в матче забил нападающий Мусса Дембеле, отличившийся на 9-й минуте. Французы добились второй победы на турнире в двух матчах и занимают второе место в группе С. Сборная Хорватии проиграла две стартовые встречи на Евро и замыкает турнирную таблицу.
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