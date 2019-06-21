Футбол
Гол Дембеле принес сборной Франции победу над ХорватиейМатч ТВ 16:52
Единственный гол в матче забил нападающий Мусса Дембеле, отличившийся на 9-й минуте. Французы добились второй победы на турнире в двух матчах и занимают второе место в группе С. Сборная Хорватии проиграла две стартовые встречи на Евро и замыкает турнирную таблицу.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:05, Вашингтон
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