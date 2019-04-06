Футбол

«Рома» победила «Сампдорию» благодаря голу Де РоссиСпорт-Экспресс вчера в 16:30

Сампдория — Рома
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Луиджи Феррарис»
Риккардо Сапонара
38′
42′
Патрик Шик
43′
Александар Коларов
51′
Рик Карсдорп
Жуан Жезус
Риккардо Сапонара
Якуб Янкто
58′
Кароль Линетти
Маноло Габбьядини
58′
66′
Лоренцо Пеллегрини
Эдин Джеко
72′
Джастин Клюйверт
Стефан Эль-Шаарави
75′
Даниэле Де Росси
Маноло Габбьядини
88′
Роналдо Виейра Нан
Марко Сау
89′
"Рома" с минимальным счетом обыграла "Сампдорию" в матче 31-го тура чемпионата Италии (1:0). Единственный гол забил полузащитник Даниэле Де Росси. "Рома" набрала 51 очко и поднялась на 6-е место в турнирной таблице. "Сампдория" с 45 баллами расположилась на 9-й строчке.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сампдория - Рома - 0:1. Гол и лучшие моменты

Матч ТВвчера в 17:39

Гол Де Росси принёс «Роме» победу в матче с «Сампдорией»

Чемпионатвчера в 16:35

Чемпионат Италии. Трансляция. «Рома» в гостях обыграла «Сампдорию», «Ювентус» победил «Милан»

Sports.ruвчера в 04:36

«Рома» победила в гостях «Сампдорию»

Советский спортвчера в 16:26

Гол Де Росси принес «Роме» победу над «Сампдорией»

Sport24.ruвчера в 16:34

«Рома» победила «Сампдорию» благодаря голу Де Росси

Спорт-Экспрессвчера в 16:30

Сампдория – Рома. Прогноз эксперта Footballtips на матч Серии A

Букмекеры.рф05 апреля в 23:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 05:03, Ашберн
Политика

Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентству

Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.
Обновлено в 02:01
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Что будет, если каждый день в свой рацион вводить куриное яйцо, выяснили специалисты Китая и Великобритании, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Происшествия

На Ленинском проспекте улицу заволокло паром из-за прорыва трубы

В ночь на 7 апреля на углу Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова произошла авария.
Обновлено в 04:18
Музыка

Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено 05 апреля в 18:52
Политика

Матвиенко назвала работу с Путиным лучшими годами своей жизни

В субботу, 6 апреля, накануне юбилея спикера Совета Федерации президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил Матвиенко орденом Франциска Скорины.
Обновлено в 02:21
Происшествия

В Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого дома

В МЧС заявили о возгорании на подземной парковке жилого дома в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о размере своей пенсии

Артистка попросила поздравить ее с тем, что недавно она получила пенсию, и назвала ее размер. «У меня 21 тысяча», — сказала Лолита.
Обновлено в 03:46
Наука

Ученые заявили, что сахар ухудшает настроение, а не улучшает его

По словам ученых, сахар не улучшает настроение и может сделать людей менее внимательными и более уставшими после его употребления.
Обновлено 04 апреля в 10:51
Единоборства

Лобов дебютировал победой на турнире Bare Knuckle FC

Ирландский боец русского происхождения, выступающий в боях смешанного стиля (ММА), Артем Лобов одержал свою первую победу на турнире Bare Knuckle FC, проходившем в Билокси (США), над американцем Джейсоном Найтом.
Обновлено в 02:46
Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено вчера в 16:58
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено вчера в 17:48
Политика

Соловьев выгнал из эфира польского эксперта

Эксперт назвал гостей передачи "отвратительным шовинистами" и позволил себе еще несколько провокационных высказываний Телеведущему Владимиру Соловьеву снова пришлось выгнать из эфира приглашенного эксперта.
Обновлено вчера в 04:03
Политика

Штаб Зеленского обнародовал антикоррупционную программу

Штаб кандидата в президента Украины Владимира Зеленского обнародовал программу по борьбе с коррупцией.
Обновлено в 00:44
Наука

Ученые описали древнее существо с длинными щупальцами

Ученый подробно описал этих существ с длинными щупальцами.
Обновлено в 01:24
Общество

Замглавы Минкомсвязи Волин: Рунет был и останется свободной площадкой

Рунет, которому в воскресенье исполняется 25 лет, всегда был и останется свободной площадкой для самовыражения, заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
Обновлено в 04:47
Происшествия

В центре Москвы задержаны двое британцев с наркотиками

В центре Москвы задержаны двое преподавателей английского — подданные Великобритании. При себе у них предположительно были наркотики.
Обновлено в 03:36
Происшествия

«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»

Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Сети опубликовано видео загадочных вспышек в небе над Самарой

Очевидцы выложили в соцсетях видео со вспышками света в небе над Самарой. Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 6 апреля.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия

Москвич купил две пачки сока за миллион рублей

Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, купив две пачки сока за миллион рублей, передает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Обновлено вчера в 09:44
Гаджеты

Следующий инновационный продукт Xiaomi – умный автомобильный замок со сканером отпечатка пальца

Компания Xiaomi готовится пополнить ассортимент решений фирменной платформы коллективного финансирования новым продуктом – автомобильным замком со встроенным сканером отпечатка пальца.
Обновлено в 04:48
Футбол

Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про Глушакова

На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне.
Обновлено вчера в 14:08
Шоу-бизнес

Племянники Зыкиной потратили 270 млн наследства и живут в нищете

Обновлено вчера в 09:04
Авто

В Майами ВАЗ-2102 выставили на продажу за $8000

Обновлено в 03:44
Важное за сутки

Названы снижающие давление продукты

Обновлено вчера в 07:00
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

На севере Бразилии обрушилась часть моста

Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.
Обновлено в 04:20
Гаджеты

Студенты обманули Apple почти на 1 млн долларов

Двое китайских студентов обманули компанию Apple почти на 1 млн долларов – они обменивали поддельные iPhone на настоящие, после чего их продавали.
Обновлено вчера в 10:08
Шоу-бизнес

Ирина Печерникова после смерти мужа и отца поселилась в глухой деревне

Ирина Печерникова после смерти третьего мужа решила изолироваться от общества и поселилась в глуши.
Обновлено в 03:46
Политика

Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД

Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 10:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сампдория
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Генуя. Клуб был создан в 1946 году путём объединения двух футбольных команд: «Андреа Дориа» и «Сампьердаренезе», первая из которых была создана в 1927 году, а вторая появилась в 1891 году. В настоящее время «Сампдория» выступает в итальянской Серии А. Клубные цвета - голубой, белый, красный и чёрный. Домашний стадион клуба - «Луиджи Феррарис» - вмещает 35 536 зрителей. На этом стадионе выступает и другой генуэзский клуб, «Дженоа». Встречи между этими двумя командами получили название «Фонарное дерби», название которого произошло от генуэзского маяка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рома
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Рима, один из самых титулованных и сильнейших клубов Италии. Основан в 1927 году в результате объединения трёх римских команд: ФК «Роман», «Альба-Аудаче» и «Фортитудо-Про Рома».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное