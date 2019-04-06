Футбол
«Рома» победила «Сампдорию» благодаря голу Де РоссиСпорт-Экспресс вчера в 16:30
Риккардо Сапонара
|38′
|42′
Патрик Шик
|43′
Александар Коларов
|51′
Рик Карсдорп
Жуан Жезус
Риккардо Сапонара
Якуб Янкто
|58′
Кароль Линетти
Маноло Габбьядини
|58′
|66′
Лоренцо Пеллегрини
Эдин Джеко
|72′
Джастин Клюйверт
Стефан Эль-Шаарави
|75′
Даниэле Де Росси
Маноло Габбьядини
|88′
Роналдо Виейра Нан
Марко Сау
|89′
|62%
|Владение мячом
|38%
|86%
|Процент точных передач
|75%
|9
|Удары в сторону ворот
|5
|2
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|2
|8
|Угловые
|3
|5
|Отборы
|23
|12
|Фолы
|11
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Сампдория
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Аудеро
7
Сала
3
Андерсен
26
Тонелли
29
Мурру
10
Прат
20
Сау
14
Янкто
23
Габбьядини
92
Дефрель
27
Куальярелла
83
Миранте
5
Жезус
44
Манолас
20
Фасио
11
Коларов
22
Дзаньоло
4
Кристанте
9
Джеко
16
Де Росси
92
Эль-Шаарави
14
Шик
Рома
Расстановка 4‑5‑1
"Рома" с минимальным счетом обыграла "Сампдорию" в матче 31-го тура чемпионата Италии (1:0). Единственный гол забил полузащитник Даниэле Де Росси. "Рома" набрала 51 очко и поднялась на 6-е место в турнирной таблице. "Сампдория" с 45 баллами расположилась на 9-й строчке.
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