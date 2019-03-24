Футбол
«Спартак-2» дома проиграл «Нижнему Новгороду»Матч ТВ 09:54
«Спартак-2» дома уступил «Нижнему Новгороду» в матче 28-го тура первенства ФНЛ. В составе нижегородцев отличились Денис Давыдов и Даниил Фомин. У красно-белых в концовке встречи забил Александр Руденко.
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Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Экономика
Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора
Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
Обновлено в 05:53
Политика
Мюллер не нашел сговора Трампа с Россией
Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов.
Обновлено в 15:48
Музыка
Сергей Лазарев рассказал о своей новой песне Scream для «Евровидения»
Журналисты поинтересовались у артиста, чем, по его мнению, новая песня отличается от предыдущей, с которой он выступал в 2016 году.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
Опубликованы кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky в Норвегии. Накануне у корабля возникли проблемы с двигателем.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
NI оценило эффективность российского Су-35С
Американское издание National Interest оценило эффективность российского Су-35С после публикации видеоролика с учениями экипажа истребителя в Сирии.
Обновлено в 10:31
Общество
Дочь маршала Конева решила не судиться с Comedy Woman
Обновлено в 16:38
Общество
Умер старший сын Николая Цуканова
В Калининграде скончался старший сын бывшего губернатора региона, а теперь полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.
Обновлено в 14:10
Спорт
Участника ОИ подозревают в использовании кровяного допинга
Участник Олимпийских игр в составе сборной Германии подозревается в использовании кровяного допинга, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:03
Баскетбол
«Клипперс» победили «Нью-Йорк» в матче НБА
"Лос-Анджелес Клипперс" одержал победу над "Нью-Йорк Никс" в матче регулярного чемпионата НБА.
Обновлено в 15:15
Политика
Украина запретила въезд бизнесмену США за разоблачение Порошенко
Американского бизнесмена Сэма Кислина внесли в «черный список» Украины за информацию о коррупционных схемах Петра Порошенко.
Обновлено в 13:46
Спорт
Сборная России по стрельбе выиграла медальный зачет чемпионата Европы
Сборная России победила в медальном зачете чемпионата Европы по пулевой стрельбе. Турнир завершился 24 марта в хорватском Осиеке.
Обновлено в 16:08
Футбол
Евро-2020. Венгры на своем поле обыграли «бронзовых» хорватов
В группе "Е" бронзовые призеры чемпионата мира-2018 из сборной Хорватии гостили в Будапеште и первыми забили гол.
Обновлено в 15:40
Происшествия
На юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
Полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода на Рязанском проспекте в Москве и скрылся с места ДТП, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 16:28
Футбол
Представлен официальный талисман чемпионата Европы 2020 года
Официальный талисман чемпионата Европы по футболу 2020 года представлен в воскресенье перед матчем между сборными Нидерландов и Германии, сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 16:13
Игры
Хидео Кодзима: производство Death Stranding достигло «решающего этапа»
По словам Кодзимы, производство игры находится на «решающем этапе».
Обновлено в 06:37
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве бомбы в Киеве
Гражданин РФ погиб при взрыве самодельной бомбы в квартире жилой многоэтажки в Киеве. Об этом сообщает полиция украинской столицы.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку
Жители Ростовской области обнаружили на помойке документы с личными данными пациентов районной больницы.
Обновлено в 12:31
Авто
Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года
2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.
Обновлено в 01:30
Гаджеты
Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае
Как сообщают журналисты Reuters, доля Apple в премиум сегменте уже сократилась до 54,6%, тогда как в 2017 году показатель был 81,2%.
Обновлено в 10:26
Футбол
Определились все участники Кубка Африки-2019
Сборная ЮАР обыграла Ливию (2:1) в заключительном матче квалификации Кубка Африки и вышла в финальную часть турнира.
Обновлено в 16:31
Общество
Последняя неделя марта начнется в Петербурге со снега, дождя и ветра
Днем в понедельник синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем, температура воздуха поднимется до +6 градусов, а ветер утихнет до 4 - 9 м/c.
Обновлено в 10:36
Спорт
Матвей Елисеев: В этом сезоне базы мне не хватило
Думаю, что базы не хватило, со всеми моими перипетиями в межсезонье.
Обновлено в 13:01
Космос
В NASA запечатлели одно из лучших фото Юпитера
Один из наиболее интересных глазу обывателя снимков планеты Юпитер сделали сотрудники NASA.
Обновлено в 07:01
Культура
Умер импресарио Виктор Хоххаузер
Обновлено в 15:44
Спорт
Мартен Фуркад: «Это был очень тяжелый сезон»
Обновлено в 15:19