Футбол

«Спартак-2» дома проиграл «Нижнему Новгороду»Матч ТВ 09:54

«Спартак-2» дома уступил «Нижнему Новгороду» в матче 28-го тура первенства ФНЛ. В составе нижегородцев отличились Денис Давыдов и Даниил Фомин. У красно-белых в концовке встречи забил Александр Руденко.
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ФК «Нижний Новгород» одержал победу над ФК «Спартак-2» со счетом 2:1

НТА-Приволжье11:49

Из Москвы с победой: ФК «Нижний Новгород» раскатал «Спартак-2»

Нижний Новгород on-line10:08

ФК «НН» на выезде обыграл «Спартак-2»

Время Н09:33

«Спартак-2» дома проиграл «Нижнему Новгороду»

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«Нижний Новгород» на выезде победил «Спартак-2»

Спорт-Экспресс09:27

«Спартак-2» проиграл «Нижнему Новгороду» в домашнем матче ФНЛ

Чемпионат09:22

Олимп-ФНЛ. «Спартак-2» против «Нижнего Новгорода», «Химки» принимают «Зенит-2», «Чертаново» играет с «Тамбовом»

Sports.ru00:14
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Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
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Общество

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Спорт

Тутберидзе откровенно рассказала об уходе Медведевой и смерти матери

Обновлено в 16:15
Экономика

Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора

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Транспорт

Власти Москвы отказались от идеи строительства новой линии метро

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Политика

Мюллер не нашел сговора Трампа с Россией

Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов.
Обновлено в 15:48
Музыка

Сергей Лазарев рассказал о своей новой песне Scream для «Евровидения»

Журналисты поинтересовались у артиста, чем, по его мнению, новая песня отличается от предыдущей, с которой он выступал в 2016 году.
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Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии

Опубликованы кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky в Норвегии. Накануне у корабля возникли проблемы с двигателем.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

NI оценило эффективность российского Су-35С

Американское издание National Interest оценило эффективность российского Су-35С после публикации видеоролика с учениями экипажа истребителя в Сирии.
Обновлено в 10:31
Общество

Дочь маршала Конева решила не судиться с Comedy Woman

Обновлено в 16:38
Футбол

Болельщики повесили баннер про Югославию на матче Россия–Казахстан

Обновлено в 10:33
Общество

Умер старший сын Николая Цуканова

В Калининграде скончался старший сын бывшего губернатора региона, а теперь полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.
Обновлено в 14:10
Спорт

Участника ОИ подозревают в использовании кровяного допинга

Участник Олимпийских игр в составе сборной Германии подозревается в использовании кровяного допинга, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:03
Баскетбол

«Клипперс» победили «Нью-Йорк» в матче НБА

"Лос-Анджелес Клипперс" одержал победу над "Нью-Йорк Никс" в матче регулярного чемпионата НБА.
Обновлено в 15:15
Политика

Украина запретила въезд бизнесмену США за разоблачение Порошенко

Американского бизнесмена Сэма Кислина внесли в «черный список» Украины за информацию о коррупционных схемах Петра Порошенко.
Обновлено в 13:46
Спорт

Сборная России по стрельбе выиграла медальный зачет чемпионата Европы

Сборная России победила в медальном зачете чемпионата Европы по пулевой стрельбе. Турнир завершился 24 марта в хорватском Осиеке.
Обновлено в 16:08
Футбол

Евро-2020. Венгры на своем поле обыграли «бронзовых» хорватов

В группе "Е" бронзовые призеры чемпионата мира-2018 из сборной Хорватии гостили в Будапеште и первыми забили гол.
Обновлено в 15:40
Происшествия

На юго-востоке Москвы водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Полиция разыскивает водителя, который сбил пешехода на Рязанском проспекте в Москве и скрылся с места ДТП, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 16:28
Футбол

Представлен официальный талисман чемпионата Европы 2020 года

Официальный талисман чемпионата Европы по футболу 2020 года представлен в воскресенье перед матчем между сборными Нидерландов и Германии, сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 16:13
Игры

Хидео Кодзима: производство Death Stranding достигло «решающего этапа»

По словам Кодзимы, производство игры находится на «решающем этапе».
Обновлено в 06:37
Происшествия

Россиянин погиб при взрыве бомбы в Киеве

Гражданин РФ погиб при взрыве самодельной бомбы в квартире жилой многоэтажки в Киеве. Об этом сообщает полиция украинской столицы.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку

Жители Ростовской области обнаружили на помойке документы с личными данными пациентов районной больницы.
Обновлено в 12:31
Авто

Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года

2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.
Обновлено в 01:30
Гаджеты

Huawei вытесняет Apple на рынке смартфонов в Китае

Как сообщают журналисты Reuters, доля Apple в премиум сегменте уже сократилась до 54,6%, тогда как в 2017 году показатель был 81,2%.
Обновлено в 10:26
Футбол

Определились все участники Кубка Африки-2019

Сборная ЮАР обыграла Ливию (2:1) в заключительном матче квалификации Кубка Африки и вышла в финальную часть турнира.
Обновлено в 16:31
Общество

Последняя неделя марта начнется в Петербурге со снега, дождя и ветра

Днем в понедельник синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем, температура воздуха поднимется до +6 градусов, а ветер утихнет до 4 - 9 м/c.
Обновлено в 10:36
Спорт

Матвей Елисеев: В этом сезоне базы мне не хватило

Думаю, что базы не хватило, со всеми моими перипетиями в межсезонье.
Обновлено в 13:01
Космос

В NASA запечатлели одно из лучших фото Юпитера

Один из наиболее интересных глазу обывателя снимков планеты Юпитер сделали сотрудники NASA.
Обновлено в 07:01
Культура

Умер импресарио Виктор Хоххаузер

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Мартен Фуркад: «Это был очень тяжелый сезон»

Обновлено в 15:19
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