Футбол

Гол Черышева сделал Дзюба: задавил не только Куртуа, но и защитникаSports.ru 16:46

Бельгия — Россия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
14′
16′
Денис Черышев
19′
Александр Головин
26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
45′
64′
Денис Черышев
Федор Чалов
77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
84′
Эден Азар
88′
Дрис Мертенс
90′
90′
Александр Головин
Сборная Бельгии долго готовила позиционную атаку, но в какой-то момент Яну Вертонгену стало некомфортно (причина – Дзюба!). Вертонген отдал Куртуа, у которого было как минимум 3 секунды на решение. Но Куртуа задержался и попал под дикий прессинг того же Дзюбы.
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