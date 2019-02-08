Футбол

Гол Черышева помог «Валенсии» уйти от поражения в матче с «Бетисом»REGNUM 00:06

Бетис — Валенсия
2 – 2
Матч завершён
Кубок Испании, Полуфинал, вчера
Стадион «Бенито Вильямарин»
Марк Бартра
Хави Гарсия
10′
Хуниор Фирпо
15′
Лорен Морон
45′
52′
Родриго Морено
Хоакин Санчес
54′
58′
Санти Мина
Кевин Гамейро
58′
Франсис Коклен
Жоффри Кондогбиа
65′
Карлос Солер
70′
Денис Черышев
73′
Даниэль Парехо
Лорен Морон
Хесе Родригес
78′
78′
Карлос Солер
Даниэль Васс
Хуниор Фирпо
Франсис Герреро
80′
90′+2′
Кевин Гамейро
«Бетис» и «Валенсия» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 2:2. Сначала «Бетис» вышел вперёд забив два гола.
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Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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