Футбол

Гол Черышева помог «Валенсии» добиться ничьей с «Бетисом»Вести.Ru 17:55

Бетис — Валенсия
2 – 2
Матч завершён
Кубок Испании, Полуфинал, сегодня
Стадион «Бенито Вильямарин»
Марк Бартра
Хави Гарсия
10′
Хуниор Фирпо
15′
Лорен Морон
45′
52′
Родриго Морено
Хоакин Санчес
54′
58′
Санти Мина
Кевин Гамейро
58′
Франсис Коклен
Жоффри Кондогбиа
65′
Карлос Солер
70′
Денис Черышев
73′
Даниэль Парехо
Лорен Морон
Хесе Родригес
78′
78′
Карлос Солер
Даниэль Васс
Хуниор Фирпо
Франсис Герреро
80′
90′+2′
Кевин Гамейро
Полузащитник испанской "Валенсии" и сборной России по футболу Денис Черышев помог своему клубу добиться ничейного результат в выездном матче полуфинала Кубка Испании против "Бетиса".
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Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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