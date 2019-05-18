ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче РПЛКоммерсантъ 11:39

Футболисты московского ЦСКА одержали победу над грозненским «Ахматом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 1:0. Гол забил Федор Чалов (64; пен.).

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