Футболисты московского ЦСКА обыграли казанский "Рубин" в гостевой встрече четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0. Единственный мяч забил Федор Чалов, отличившийся также в предыдущей туре в матче со столичным "Локомотивом" (1:0).

Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Рубином» в РПЛ

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