Футбол

Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Рубином» в РПЛРоссийская газета 14:08

Рубин — ЦСКА
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Центральный»
41′
Федор Чалов
46′
Игорь Дивеев
Кирилл Набабкин
50′
Ильзат Ахметов
Бека Микелтадзе
60′
64′
Кристиян Бистрович
Павел Могилевец
Николай Кипиани
65′
66′
Иван Обляков
68′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
Филип Уремович
76′
Бека Микелтадзе
Евгений Марков
81′
Вячеслав Подберезкин
85′
89′
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
Футболисты московского ЦСКА обыграли казанский "Рубин" в гостевой встрече четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0. Единственный мяч забил Федор Чалов, отличившийся также в предыдущей туре в матче со столичным "Локомотивом" (1:0).
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