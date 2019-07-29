Футбол

ЦСКА — Локомотив 1:0ТАСС вчера в 12:49

ЦСКА — Локомотив
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Кристиян Бистрович
4′
Виктор Васин
Звонимир Шарлия
33′
Хердюр Магнуссен
39′
Федор Чалов
42′
Кристиян Бистрович
Кирилл Набабкин
46′
48′
Гжегож Крыховяк
56′
Дмитрий Живоглядов
Федор Смолов
Игорь Дивеев
58′
Звонимир Шарлия
74′
83′
Рифат Жемалетдинов
Роман Тугарев
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
84′
90′
Ведран Чорлука
Система видеоассистента рефери (VAR) первый раз в истории была применена в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Главный арбитр встречи третьего тура чемпионата России по футболу между столичными ЦСКА и "Локомотивом" Владислав Безбородов использовал систему VAR на девятой минуте матча.
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