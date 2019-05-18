Гол Чалова помог ЦСКА обыграть «Ахмат»Metaratings 11:25

В 29-м туре РПЛ московские «армейцы» победили грозненский «Ахмат». Единственный гол встречи забил нападающий Федор Чалов, отличившись с пенальти.

Космос Земля прошла через хвост кометы Галлея Планета Земля прошла через хвост яркой короткопериодической кометы Галлея 109 лет назад, 19 мая 1910 года.

Здоровье Ученые предупредили о вреде соков "Даже если сахар в соке образуется естественным путем, а не добавляется при приготовлении, вред от него по существу одинаков, так как биохимический ответ при метаболизме аналогичен", — уточнили исследователи.

Футбол Влашич получил повреждение колена в матче с «Ахматом» Футболист московского ЦСКА Никола Влашич в матче 29-го тура РПЛ против грозненского "Ахмата" получил повреждение коленного сустава, заявил главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко.

Происшествия Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".

Политика КНДР направила протест в ООН из-за ареста США судна Wise Honest Представитель КНДР в ООН Ким Сон направил генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу письмо, в котором выразил протест в связи с задержанием властями США северокорейского сухогруза Wise Honest.

Общество Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Общество Юлия Скрипаль собралась сделать заявление Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.

Происшествия В Красноярском крае загорелся двухэтажный жилой дом Для размещения пострадавших подготовлены два пункта - на базе гостиницы "Север" и дома культуры - общей вместимостью 130 человек.

Музыка Мадонна впервые выступила на «Евровидении» Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.

Хоккей Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.

Культура Акция «Ночь музеев» пройдет этим вечером и предстоящей ночью в России Старт был дан около получаса назад в Государственном историческом музее. В этом году "Ночь музеев" проводится уже в 13-й раз.

Музыка Израильский певец расплакался в финале «Евровидения-2019» Певец Коби Марими, который представил Израиль на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", заплакал во время собственного выступления в финале.

Политика В США раскрыли «настоящую» цену Су-57 76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.

Происшествия Сожителя оставившей ребенка в московской поликлинике женщины задержали Следователи задержали сожителя женщины, оставившей маленькую дочь в московской поликлинике.

Происшествия 12 млрд рублей изъято при обысках по делу полковника ФСБ Черкалина Силовики изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает "Росбалт".

Общество Гороскоп на 19 мая Гороскоп обещает принести долгожданное душевное равновесие.

Интернет Google объявила о скором закрытии сервиса Jump Компания Google закроет сервис для обработки видео Jump 28 июня 2019 года. Об этом сообщается в блоге компании.

Футбол Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».

Происшествия Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.

Политика Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.

Здоровье Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн граждан с ВИЧ, только 87,7 тыс. новых случаев - за прошлый год.

Энергетика Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млн Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.