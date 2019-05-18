Футбол

Гол Чалова помог ЦСКА обыграть «Ахмат»Metaratings 11:25

ЦСКА — Ахмат
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Виктор Васин
6′
Игорь Дивеев
11′
39′
Заурбек Плиев
Виктор Васин
Кирилл Набабкин
46′
48′
Антон Швец
Хердюр Магнуссен
49′
Никола Власич
Такума Нисимура
62′
Федор Чалов
65′
Арнор Сигурдссон
68′
73′
Бернард Бериша
Одисе Роши
74′
Зоран Нижич
Арнор Сигурдссон
Кристиян Бистрович
78′
81′
Заурбек Плиев
Беким Балай
90′+1′
Ризван Уциев
В 29-м туре РПЛ московские «армейцы» победили грозненский «Ахмат». Единственный гол встречи забил нападающий Федор Чалов, отличившись с пенальти.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦСКА одержал 300-ю победу в РПЛ

Soccer.ru14:03

Чалов догнал Файзулина и Красича по голам за ЦСКА в чемпионате

Спорт-Экспресс13:01

Федор Чалов: После победы над «Ахматом» мы вышли из мини-кризиса

Советский спорт13:12

ЦСКА обыграл «Ахмат» и поднялся на 4-е место

Sports.ru11:25

ЦСКА одержал 300-ю победу в РПЛ

Чемпионат13:27

Чалов: «Пенальти на мне точно был»

Sport24.ru12:24

Кубок на фюзеляже, пирожные на борту. Как «Зенит» летел на финальный выезд в чемпионском сезоне

Матч ТВ15:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:34, Ашберн
Космос

Земля прошла через хвост кометы Галлея

Планета Земля прошла через хвост яркой короткопериодической кометы Галлея 109 лет назад, 19 мая 1910 года.
Обновлено в 17:12
Здоровье

Ученые предупредили о вреде соков

"Даже если сахар в соке образуется естественным путем, а не добавляется при приготовлении, вред от него по существу одинаков, так как биохимический ответ при метаболизме аналогичен", — уточнили исследователи.
Обновлено в 05:42
Футбол

Влашич получил повреждение колена в матче с «Ахматом»

Футболист московского ЦСКА Никола Влашич в матче 29-го тура РПЛ против грозненского "Ахмата" получил повреждение коленного сустава, заявил главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео

Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:36
Политика

КНДР направила протест в ООН из-за ареста США судна Wise Honest

Представитель КНДР в ООН Ким Сон направил генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу письмо, в котором выразил протест в связи с задержанием властями США северокорейского сухогруза Wise Honest.
Обновлено в 19:00
Общество

Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Общество

Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В Красноярском крае загорелся двухэтажный жилой дом

Для размещения пострадавших подготовлены два пункта - на базе гостиницы "Север" и дома культуры - общей вместимостью 130 человек.
Обновлено в 16:02
Музыка

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Музыка

Победителем «Евровидения-2019» стали Нидерланды

Обновлено в 19:15
Происшествия

В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема

Обновлено в 17:51
Хоккей

Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею

Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 09:02
Культура

Акция «Ночь музеев» пройдет этим вечером и предстоящей ночью в России

Старт был дан около получаса назад в Государственном историческом музее. В этом году "Ночь музеев" проводится уже в 13-й раз.
Обновлено в 11:30
Музыка

Израильский певец расплакался в финале «Евровидения-2019»

Певец Коби Марими, который представил Израиль на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", заплакал во время собственного выступления в финале.
Обновлено в 18:11
Политика

В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Сожителя оставившей ребенка в московской поликлинике женщины задержали

Следователи задержали сожителя женщины, оставившей маленькую дочь в московской поликлинике.
Обновлено в 11:20
Происшествия

12 млрд рублей изъято при обысках по делу полковника ФСБ Черкалина

Силовики изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает "Росбалт".
Обновлено вчера в 06:01
Общество

Эксперт Group-IB объяснил, как «покупались» голоса в шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 10:34
Общество

Гороскоп на 19 мая

Гороскоп обещает принести долгожданное душевное равновесие.
Обновлено в 18:12
Интернет

Google объявила о скором закрытии сервиса Jump

Компания Google закроет сервис для обработки видео Jump 28 июня 2019 года. Об этом сообщается в блоге компании.
Обновлено в 06:17
Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»

В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Происшествия

Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ

Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено в 12:14
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины

Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено в 09:02
Футбол

Казанский «Зенит» проиграл в финале волейбольной Лиги чемпионов

Обновлено в 15:20
Музыка

Семья проигравшего финалиста «Голоса» заявила, что их использовали

Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 12:53
Здоровье

Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год

В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн граждан с ВИЧ, только 87,7 тыс. новых случаев - за прошлый год.
Обновлено в 17:09
Игры

Digital Foundry: технический анализ RAGE 2 на Xbox One X, PS4 Pro, PS4 и Xbox One

Обновлено в 07:57
Энергетика

Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млн

Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.
Обновлено вчера в 09:59
Кино

Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»

Обновлено в 18:51
Футбол

Все чемпионы топ-5 европейских лиг впервые в истории защитили титулы

Все победители национальных чемпионатов топ-5 европейских лиг в 2018 году защитили свои титулы в нынешнем сезоне.
Обновлено в 16:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное