Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с ростовской «Чайкой»Кубанские новости 14:36

На 63-й минуте Иван Игнатьев точно исполнил пенальти. Однако в концовке матча «Чайка» сравняла счет. Итог встречи 2:2. 25 июня «Краснодар» отправится в Австрию, где во время второго подготовительного сбора примет участие в турнире на Кубок Матч Премьер, учрежденный российским телеканалом.
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