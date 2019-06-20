Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с ростовской «Чайкой»Кубанские новости 14:36
На 63-й минуте Иван Игнатьев точно исполнил пенальти. Однако в концовке матча «Чайка» сравняла счет. Итог встречи 2:2. 25 июня «Краснодар» отправится в Австрию, где во время второго подготовительного сбора примет участие в турнире на Кубок Матч Премьер, учрежденный российским телеканалом.
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Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Общество
Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю
Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.
Обновлено в 03:53
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал один из вопросов с критикой в адрес политической партии "Единая Россия".
Обновлено в 13:57
Происшествия
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Обновлено в 10:49
Экономика
Учитель из Орла пожаловалась Путину на нищенскую зарплату
Президент удивился, что женщина получает зарплату ниже МРОТ Во время «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным прозвучал вопрос от учителя высшей категории из Орла.
Обновлено в 05:22
Наука
Ученые впервые в истории записали пение японских китов
Впервые в истории наблюдений за японскими китами ученым удалось записать их пение.
Обновлено в 11:17
Политика
Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков
Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.
Обновлено в 07:27
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Авто
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Авто
Первые внедорожники GAC GS8 приехали в Россию
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Обновлено вчера в 22:13
Транспорт
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Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Политика
Премьер Малайзии назвал бездоказательными выводы следствия по MH17
Премьер-министр Малайзии в ходе своего выступления перед журналистами заявил, что правительство страны высказывает недоумение тем, почему следствие изначально обрастало политическими скандалами.
Обновлено в 04:47
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере футболиста сборной Голландии
Обновлено в 12:16