Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с ростовской «Чайкой»Кубанские новости вчера в 14:36

На 63-й минуте Иван Игнатьев точно исполнил пенальти. Однако в концовке матча «Чайка» сравняла счет. Итог встречи 2:2. 25 июня «Краснодар» отправится в Австрию, где во время второго подготовительного сбора примет участие в турнире на Кубок Матч Премьер, учрежденный российским телеканалом.
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ФК «Краснодар» провел контрольный матч с «Чайкой» из Песчанокопской

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«Краснодар» - «Чайка»: итоги матча

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Экономика

ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках

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Политика

Мэр Харькова утвердил решение Горсовета вернуть проспекту имя Жукова

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Новой возлюбленной британского аристократа стала актриса Морган Снайдер. А несколько минут назад Джастин объявил, что они поженились.
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Ученые из Национального института здоровья и медицинских исследований Франции (Inserm) пришли к выводу, что рабочий день длительностью более десяти часов значительно повышает риск развития инсульта.
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В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»

Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Политика

Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину

1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Футбол

«Челси» объявил о возвращении Чеха

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Минкомсвязь ведет переговоры о сотрудничестве с Huawei

Минкомсвязь РФ провела встречу с китайской Huawei, продолжает переговоры о сотрудничестве, заявил журналистам глава Минкомсвязи Константин Носков.
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Целью террориста была шиитская мечеть. По словам собеседника издания, погибли десять человек, еще около 30 были ранены.
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Политика

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Как сообщает издание Collider, съемки «Хэллоуина 2» должны начаться уже в этом сентябре.
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