Футбол
Гол Бензема помог «Реалу» вырвать победу у последней команды ПримерыГазета.Ru 16:36
|3′
Кучо Эрнандес
Иско
|25′
|48′
Хорхе Пулидо
|51′
Дамиан Мусто
Дани Себальос
|62′
|64′
Луис Авила
Энрик Гальего
Браим Диас
Лукас Васкес Иглесиас
|64′
Начо Фернандес
|66′
|74′
Хаби Эчейта
Иско
Федерико Вальверде
|75′
Маркос Льоренте
Мариано Диас
|78′
|78′
Кристиан Ривера
Хуанпи Аньор
|82′
Кучо Эрнандес
Алекс Гальяр
Карим Бензема
|89′
|90′
Мартин Максимильяно Мантовани
|71%
|Владение мячом
|29%
|90%
|Процент точных передач
|75%
|7
|Удары в сторону ворот
|7
|8
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|5
|3
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|6
|7
|Отборы
|18
|9
|Фолы
|18
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Реал
Расстановка 4‑3‑3
30
Зидан
19
Одриосола
6
Начо
4
Рамос
12
Марсело
15
Вальверде
7
Диас
24
Себальос
11
Бэйл
9
Бензема
17
Васкес
13
Сантамария
21
Эррера
3
Эчейта
2
Максимильяно Мантовани
14
Пулидо
12
Галан
23
Мусто
6
Гомес
20
Аньор
22
Гальего
11
Гальяр
Уэска
Расстановка 5‑3‑2
Мадридский "Реал" вырвал победу над "Уэской" в матче 29-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Иско, Даниель Себальос и Карим Бензема.
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