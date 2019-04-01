Гол Бензема на 89-й минуте принес «Реалу» победу над «Уэской»ProstoProSport вчера в 16:36

«Реал» вырвал победу над «Уэской» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:2. Счет уже на 3-й минуте открыл игрок гостей Чучо.

Гол Бензема на 89-й минуте принес «Реалу» победу над «Уэской»

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