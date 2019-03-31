Футбол

Гол Бензема на 89-й минуте принес «Реалу» победу над «Уэской»ProstoProSport 16:36

Реал — Уэска
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
3′
Кучо Эрнандес
Иско
25′
48′
Хорхе Пулидо
51′
Дамиан Мусто
Дани Себальос
62′
64′
Луис Авила
Энрик Гальего
Браим Диас
Лукас Васкес Иглесиас
64′
Начо Фернандес
66′
74′
Хаби Эчейта
Иско
Федерико Вальверде
75′
Маркос Льоренте
Мариано Диас
78′
78′
Кристиан Ривера
Хуанпи Аньор
82′
Кучо Эрнандес
Алекс Гальяр
Карим Бензема
89′
90′
Мартин Максимильяно Мантовани
«Реал» вырвал победу над «Уэской» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:2. Счет уже на 3-й минуте открыл игрок гостей Чучо.
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