Футбол

Гол Бекао принёс «Удинезе» победу над «Миланом»Чемпионат 14:00

Удинезе — Милан
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Фриули»
22′
Лукас Пакета
34′
Хакан Чалханоглу
44′
Фабио Борини
Мато Яяло
45′+5′
60′
Фабио Борини
Франк Кессиэ
Секо Фофана
Илия Несторовски
71′
Игнасио Пуссетто
Родриго Де Пауль
71′
Родриго Бекао
72′
75′
Самуэль Кастильехо
Рафаэл Леау
76′
Лукас Пакета
Исмаэль Беннасер
Джузеппе Пеццелла
Кен Сема
81′
В стартовом туре чемпионата Италии «Удинезе» обыграл «Милан». Встреча проходила в Удине на стадионе «Дачия Арена — Фриули». Итоговый счёт матча — 1:0. Героем встречи стал бывший защитник московского ЦСКА Родриго Бекао.
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