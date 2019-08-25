Футбол
Гол Бекао принес «Удинезе» победу над «Миланом»Матч ТВ 14:02
|22′
Лукас Пакета
|34′
Хакан Чалханоглу
|44′
Фабио Борини
Мато Яяло
|45′+5′
|60′
Фабио Борини
Франк Кессиэ
Секо Фофана
Илия Несторовски
|71′
Игнасио Пуссетто
Родриго Де Пауль
|71′
Родриго Бекао
|72′
|75′
Самуэль Кастильехо
Рафаэл Леау
|76′
Лукас Пакета
Исмаэль Беннасер
Джузеппе Пеццелла
Кен Сема
|81′
|42%
|Владение мячом
|58%
|81%
|Процент точных передач
|88%
|6
|Удары в сторону ворот
|5
|6
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|5
|–
|Офсайды
|–
|9
|Угловые
|4
|11
|Отборы
|3
|15
|Фолы
|11
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Удинезе
Расстановка 5‑3‑2
1
Муссо
19
Ларсен
50
Бекао
5
Трост-Эконг
3
Самир
12
Сема
38
Мандрагора
8
Яяло
30
Несторовски
10
Де Пауль
15
Лазанья
99
Доннарумма
2
Калабрия
22
Мусаккьо
13
Романьоли
68
Родригес
79
Кессиэ
10
Чалханоглу
8
Сусо
4
Беннасер
17
Леау
9
Пионтек
Милан
Расстановка 4‑3‑1‑2
"Удинезе" одержал победу над "Миланом" в матче первого тура серии А. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник Родриго Бекао, который в прошлом сезоне выступал за ЦСКА. Отметим, что «Милан» провел первый матч под руководством нового главного тренера Марко Джампаоло.
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