Футбол

Гол Бекао принес «Удинезе» победу над «Миланом»Матч ТВ 14:02

Удинезе — Милан
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Фриули»
22′
Лукас Пакета
34′
Хакан Чалханоглу
44′
Фабио Борини
Мато Яяло
45′+5′
60′
Фабио Борини
Франк Кессиэ
Секо Фофана
Илия Несторовски
71′
Игнасио Пуссетто
Родриго Де Пауль
71′
Родриго Бекао
72′
75′
Самуэль Кастильехо
Рафаэл Леау
76′
Лукас Пакета
Исмаэль Беннасер
Джузеппе Пеццелла
Кен Сема
81′
"Удинезе" одержал победу над "Миланом" в матче первого тура серии А. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник Родриго Бекао, который в прошлом сезоне выступал за ЦСКА. Отметим, что «Милан» провел первый матч под руководством нового главного тренера Марко Джампаоло.
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Экс-защитник ЦСКА Бекао забил «Милану» в первом матче в Серии А

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«Удинезе» — «Милан» — 1:0. Гол Бекао в видеообзоре матча 1-го тура Серии A

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