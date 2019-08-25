"Удинезе" одержал победу над "Миланом" в матче первого тура серии А. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник Родриго Бекао, который в прошлом сезоне выступал за ЦСКА. Отметим, что «Милан» провел первый матч под руководством нового главного тренера Марко Джампаоло.

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