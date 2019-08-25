Футбол

Гол Бекао принес «Удинезе» победу над «Миланом»Матч ТВ 14:02

Удинезе — Милан
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Фриули»
22′
Лукас Пакета
34′
Хакан Чалханоглу
44′
Фабио Борини
Мато Яяло
45′+5′
60′
Фабио Борини
Франк Кессиэ
Секо Фофана
Илия Несторовски
71′
Игнасио Пуссетто
Родриго Де Пауль
71′
Родриго Бекао
72′
75′
Самуэль Кастильехо
Рафаэл Леау
76′
Лукас Пакета
Исмаэль Беннасер
Джузеппе Пеццелла
Кен Сема
81′
"Удинезе" одержал победу над "Миланом" в матче первого тура серии А. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник Родриго Бекао, который в прошлом сезоне выступал за ЦСКА. Отметим, что «Милан» провел первый матч под руководством нового главного тренера Марко Джампаоло.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Гол Бекао принёс «Удинезе» победу над «Миланом» в матче Серии А

RT на русском14:02

«Удинезе» — «Милан» — 1:0. Гол Бекао в видеообзоре матча 1-го тура Серии A

Sport24.ru16:23

Гол Бекао принес «Удинезе» победу над «Миланом» в матче чемпионата Италии

РИА Новости14:34

Экс-защитник ЦСКА Бекао забил «Милану» в первом матче в Серии А

Sports.ru16:47

Гол Бекао принёс «Удинезе» победу над «Миланом»

Чемпионат14:00

Удинезе — Милан - 1:0. Гол и лучшие моменты

Матч ТВ14:52

«Удинезе» — «Милан»: видео гола Бекао

Спорт-Экспресс14:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено в 16:56
Кино

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон сыграет в новом фильме Marvel

Актёр Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", сыграет в новом фильме студии Marvel.
Обновлено вчера в 05:48
Общество

Гороскоп на 25 августа: Овнам не стоит ждать поддержки окружающих

Сделайте что-нибудь полезное для пространства, которое вас окружает, и устройте праздник любимому человеку.
Обновлено вчера в 19:45
Общество

В небе над Петербургом снова заметили гало

Гало снова посетило Петербург, однако, судя по прогнозам синоптиков, никакие перемены погоды в ближайшее время не ожидаются.
Обновлено в 13:41
Наука

Моноциты восстановили популяцию клеток Лангерганса в коже мышей

Новое исследование подтверждает, что у мышей донорские моноциты заселяют эпидермис и восстанавливают популяцию этих клеток.
Обновлено 23 августа в 14:00
Происшествия

В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский

Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Обновлено в 06:59
Космос

Есть ли жизнь в Европе? NASA запустит аппарат на спутник Юпитера

Обновлено вчера в 11:30
Политика

Трамп не хотел приезжать на саммит G7

По информации американского телеканала CNN, президент США Дональд Трамп не хотел ехать на саммит «Большой семерки» во французском Биаррице.
Обновлено 23 августа в 20:54
Экономика

Российская лизинговая компания впервые получит гарантии властей другой страны

Ve Tic A.S. Инвестиции ГТЛК составили 171,1 млн евро.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Два человека погибли в ДТП под Саратовом

Обновлено в 18:56
Политика

Туск предложил позвать Украину на саммит G7 вместо России

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о желании пригласить Украину на следующий саммит G7 вместо России.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия

В Барселоне эвакуировали пляж из-за взрывного устройства

Полиция Барселоны эвакуировала один из самых популярных пляжей Сант Себастиа у исторического центра города из-за обнаруженного взрывного устройства.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено вчера в 03:51
Политика

В Госдуме одобрили лишение росгвардейцев анонимности

В комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции одобрили идею принять закон, который обяжет сотрудников Росгвардии носить на форме номер, чтобы их личность можно было установить.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике

30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
Обновлено в 16:03
Экономика

«Марвел-Дистрибуция» запустит собственный бренд

«Марвел-Дистрибуция» запустит собственный бренд Один из крупнейших российских IT-дистрибуторов «Марвел-Дистрибуция» выпустит собственные аксессуары для смартфонов, включая наушники, колонки и пауэрбанки, под брендом Accesstyle.
Обновлено в 18:32
Общество

Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы

Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Политика

Президент Абхазии лидирует на выборах главы страны

Обновлено в 19:29
Футбол

Комличенко сделал покер в матче чемпионата Чехии

Нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко забил 4 гола в матче чемпионата Чехии с «Ческе Будеевице» (4:2). После этого на счету 24-летнего игрока стало 5 голов в 4 играх, он вышел на второе место в списке бомбардиров.
Обновлено в 12:46
Армия и оружие

Три ракеты запущены из сектора Газа по Израилю

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в воскресенье три ракеты по Израилю, две из них были перехвачены, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 14:46
Авто

В интернете представили УАЗ по прозвищу «Малыш»

Российский энтузиаст собрал вездеход на базе ГАЗ-66. Автолюбитель из России создал проект под названием УАЗ «Малыш».
Обновлено в 07:26
Здоровье

Названы 5 причин, которые мешают похудеть при правильном питании

Обновлено в 13:30
Футбол

Магнуссон: «Марио Фернандес становится машиной по забиванию голов»

Вся команда сегодня играла здорово, а Марио становится машиной по забиванию голов.
Обновлено в 16:07
Авто

Alpina не планирует модернизировать переднеприводные BMW

Одной из областей, вызывающих особую обеспокоенность у Alpina, является то, что в моделях с передним приводом используются трансмиссии Aisin из Японии, а не от ZF, что означает, что компании придется работать с новым поставщиком коробок передач.
Обновлено в 07:08
Хоккей

«Трактор» обыграл «Металлург» и стал победителем мемориала Ромазана

Обновлено в 10:13
Армия и оружие

Создан сценарий войны между РФ и США в Черном море

Война между Россией и США может возникнуть из-за случайного подрыва и последующего затопления американского корабля на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой войны, считает профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдштейн.
Обновлено в 10:05
Политика

В США российский пулемет признали лучшим в мире

В США журнал National Interest признал российский пулемёт Калашникова ПКМ (РКМ) лучшим в мире среди переносимого стрелкового оружия.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие

Украинский военный командир погиб на Донбассе

Обновлено в 18:00
Происшествия

На ребенка упал образец металлической двери в ТЦ Подмосковья

В торговом центре, расположенном в Зеленограде, на ребенка упал образец металлической двери.
Обновлено в 14:19
Космос

Пророчества немецкого астронома Иоганна Кеплера начинают сбываться

Немецкий астроном Иоганн Кеплер кроме научных открытий сделал много пророчеств, касающихся далекого будущего.
Обновлено в 05:41
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное