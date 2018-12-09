Футбол

Гол Бэйла принес «Реалу» победу над «Уэской»
Спорт-Экспресс
12:31

Уэска — Реал
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Эль Алькорас»
8′
Гарет Бэйл
Хуан Агилера
Гонсало Мелеро
19′
26′
Даниэль Карвахаль
39′
Дани Себальос
Хаби Эчейта
42′
58′
Дани Себальос
Федерико Вальверде
66′
Лука Модрич
Иско
Давид Феррейро Кирога
Сердар Гюрлер
76′
76′
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
Пабло Инсуа
80′
Луис Авила
Самуэле Лонго
84′
"Реал" с минимальным счетом обыграл "Уэска" матче 15-го тура чемпионата Испании - 1:0. Единственный гол встречи на счету у Гарета Бэйла. "Реал" набрал 26 очков и располагается на 4-й строчке турнирной таблице ла лиги, "Уэска" - на последней строчке, в активе команды 7 очков.
Спорт-Экспресс12:31

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