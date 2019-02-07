Гол Балотелли помог «Марселю» обыграть «Дижон»Чемпионат вчера в 16:36

В матче 24-го тура французской Лиги 1 «Дижон» принимал «Марсель». Встреча прошла в Дижоне на стадионе «Гастон Жерар» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Автором первого гола стал полузащитник хозяев Жордан Мари, отличившийся на 18-й минуте.

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