Футбол

Гол Балотелли не спас «Марсель» от проигрышаВести.Ru вчера в 20:10

Марсель — Лилль
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Велодром»
Бубакар Камара
18′
Луис Густаво
45′+1′
Кевин Стротман
45′+2′
45′+3′
Николас Пепе
49′
Зеки Челик
Жереми Пье
51′
Адама Сумаоро
66′
Рафаэл Леау
Флориан Товен
67′
70′
Шека
Неманья Радонич
73′
Бубакар Камара
Марио Балотелли
74′
Константинос Митроглу
Клинтон Н`Жи
74′
Жордан Амави
Кристофер Роккья
87′
88′
Рафаэл Леау
Бубакари Сумаре
Роланду
90′
90′+4′
Николас Пепе
90′+5′
Николас Пепе
Лоик Реми
Марио Балотелли
90′+6′
Перешедший в "Марсель" из "Ниццы" Марио Балотелли забил мяч в своем первом матче за новый клуб. Однако гол итальянца не спас марсельцев от поражения. "Марсель" и "Лилль" открывали программу 22 тура чемпионата Франции по футболу.
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Гол Балотелли не спас «Марсель» от проигрыша

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