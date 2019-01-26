Футбол

Гол Балотелли не спас «Марсель» от поражения в матче с «Лиллем»Soccer.ru 17:29

Марсель — Лилль
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Франции, сегодня
Стадион «Велодром»
Бубакар Камара
18′
Луис Густаво
45′+1′
Кевин Стротман
45′+2′
45′+3′
Николас Пепе
49′
Зеки Челик
Жереми Пье
51′
Адама Сумаоро
66′
Рафаэл Леау
Флориан Товен
67′
70′
Шека
Неманья Радонич
73′
Бубакар Камара
Марио Балотелли
74′
Константинос Митроглу
Клинтон Н`Жи
74′
Жордан Амави
Кристофер Роккья
87′
88′
Рафаэл Леау
Бубакари Сумаре
Роланду
90′
90′+4′
Николас Пепе
90′+5′
Николас Пепе
Лоик Реми
Марио Балотелли
90′+6′
"Лилль" переиграл "Марсель" в матче 22-го тура чемпионата Франции. Дублем отметился форвард команды гостей Николя Пепе. Новичок "Марселя" Марио Балотелли вышел на замену и забил гол в дебютной игре.
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