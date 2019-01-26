Футбол
Гол Балотелли не спас «Марсель» от поражения в матче с «Лиллем»Soccer.ru вчера в 17:29
Бубакар Камара
|18′
Луис Густаво
|45′+1′
Кевин Стротман
|45′+2′
|45′+3′
Николас Пепе
|49′
Зеки Челик
Жереми Пье
|51′
Адама Сумаоро
|66′
Рафаэл Леау
Флориан Товен
|67′
|70′
Шека
Неманья Радонич
|73′
Бубакар Камара
Марио Балотелли
|74′
Константинос Митроглу
Клинтон Н`Жи
|74′
Жордан Амави
Кристофер Роккья
|87′
|88′
Рафаэл Леау
Бубакари Сумаре
Роланду
|90′
|90′+4′
Николас Пепе
|90′+5′
Николас Пепе
Лоик Реми
Марио Балотелли
|90′+6′
|43%
|Владение мячом
|57%
|82%
|Процент точных передач
|85%
|5
|Удары в сторону ворот
|5
|4
|Удары в створ ворот
|3
|–
|Сейвы вратарём
|3
|3
|Офсайды
|–
|9
|Угловые
|6
|23
|Отборы
|8
|14
|Фолы
|7
|5
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|–
Марсель
Расстановка 5‑4‑1
30
Манданда
17
Сарр
9
Балотелли
6
Роланду
19
Густаво
20
Роккья
26
Товен
27
Лопес
12
Стротман
7
Радонич
14
Н`Жи
16
Меньян
26
Пье
6
Фонте
5
Сумаоро
3
Коне
9
Реми
23
Мендес
12
Иконе
8
Шека
14
Бамба
24
Сумаре
Лилль
Расстановка 4‑5‑1
"Лилль" переиграл "Марсель" в матче 22-го тура чемпионата Франции. Дублем отметился форвард команды гостей Николя Пепе. Новичок "Марселя" Марио Балотелли вышел на замену и забил гол в дебютной игре.
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