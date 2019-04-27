«Нант» одержал четвертую победу кряду в Лиге 1, обыграв «Марсель»РИА Новости вчера в 17:28

"Нант" одержал четвертую победу подряд в чемпионате Франции по футболу, обыграв "Марсель" в гостевом матче 34-го тура Лиги 1. Встреча, прошедшая в воскресенье в Марселе, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Все про Спорт ру

Политика Во Франции надеются на снятие с России санкций через два года Французские парламентарии намерены поднять вопрос об отмене антироссийских санкций на общеевропейском уровне.

Политика В КНДР показали документальный фильм о визите Ким Чен Ына в Россию Центральное телевидение КНДР продемонстрировало в воскресенье вечером документальный фильм о визите лидера страны Ким Чен Ына во Владивосток и его встрече с президентом России Владимиром Путиным на прошлой неделе.

Общество Мокрый снег и сильный ветер идут на Южный Урал На смену почти летнему теплу на Южный Урал прибыли порывистый ветер, заморозки и мокрый снег с дождем.

Космос Юджин Шумейкер: единственный человек, которого похоронили на Луне Юджин Шумейкер считается отцом-основателем астрогеологии, и NASA вознаградило его за годы работы, отправив его прах на Луну.

Общество Роструд напомнил о короткой рабочей неделе Продолжительность рабочего дня во вторник сокращается на час, так как 30 апреля является предпраздничным.

Общество Красноярск накрыло снежным циклоном Сегодня, 29 апреля 2019 года, ночью краевой центр завалило снегом. Из-за обильных осадков на дорогах образовалась снежная каша.

Шоу-бизнес Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало» Четвертый брак Александра Цекало не дает покоя не только поклонникам продюсера, но и его коллегам.

Политика В Германии предупреждают об угрозе со стороны правых экстремистов В контрразведке Германии уточнили, что правые экстремисты только в последнее время начали обращать на себя внимание правоохранительных органов.

Шоу-бизнес Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети» В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.

Политика СНБО решила ликвидировать «Укроборонпром» Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вместо концерна "Укроборонпром" будет создан новый государственный орган.

Экономика Зарплаты намерены расти выше инфляции В случае дифференцированного повышения увеличение в среднем достигнет 5,6%, при этом на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную — высшее руководство.

Экология В лесах Забайкалья введен режим ЧС Из-за штормового ветра и резкого потепления режим ЧС решено ввести в лесах региона, сообщает сегодня, 29 апреля, сайт краевого правительства.

Общество За лесной пожар губернатор Колымы объявил чиновникам выговор Про лишение чиновников премий на заседании губернатор не сказал ни слова, хотя очень любит применять подобную практику подстегивания подчиненных к исполнению своих обязанностей.

Наука Ученые рассказали, к чему приводят недосып и стресс на работе Специалисты Мюнхенского технического университета сообщили, что недосып и стресс на работе приводят к повышению втрое риска смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы работников с гипертонией.

Наука Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.

Армия и оружие В сети опубликовали видео полета опытного образца лайнера МС-21 Самолет совершил беспересадочный перелет из Иркутска в Ульяновск Авиастроительная корпорация "Иркут" выложила в сеть кадры полета опытного образца пассажирского борта МС-21-300.

Общество Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.

Политика Яровая отметила желание Зеленского руководить из соцсети Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая отметила желание избранного президента Украины Владимира Зеленского руководить страной из социальной сети.

Футбол Зидан раскритиковал футболистов «Реала» после поражения от «Райо Вальекано» Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан остался недоволен игрой своих подопечных в матче с "Райо Вальекано".

Происшествия На набережной в Петербурге прогремел взрыв На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.

Происшествия В Хабаровске из-за гибели пилотов отменили акцию «Эскадрилья героев» Акция "Эскадрилья героев", которая планировалась 9 мая в Хабаровске, отменена из-за гибели начальника посадочной площадки Калинка Владимира Лвешина, который был организатором этого мероприятия, сообщается на сайте аэродрома Калинка.

Политика Пушков прокомментировал заявление Зеленского о миссии Украины Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Владимира Зеленского о миссии Украины "служить примером демократии для постсоветских стран".