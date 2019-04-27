Гол Балотелли не спас «Марсель» от поражения в игре с «Нантом»Матч ТВ вчера в 16:57

«Марсель» на своем поле проиграл «Нанту» в 34-м туре чемпионата Франции. На 22-й минуте игры гости открыли счет усилиями Самуэля Мутуссами. Спустя четыре минуты Марио Балотелли забил ответный мяч, но в начале второго тайма Андрей Жиротто вновь вывел «Нант» вперед.

Гол Балотелли не спас «Марсель» от поражения в игре с «Нантом»

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