Футбол

Гол Балотелли не спас «Марсель» от поражения в игре с «Нантом»Матч ТВ вчера в 16:57

Марсель — Нант
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Велодром»
Лукас Окампос
17′
22′
Самюэль Мутуссами
Марио Балотелли
25′
Димитри Пайе
32′
Марио Балотелли
41′
42′
Шарль Траоре
Луис Густаво
45′+2′
50′
Андрей Жиротто
Буна Сарр
Жордан Амави
57′
Марио Балотелли
Неманья Радонич
68′
Димитри Пайе
Максим Лопес
78′
90′
Самюэль Мутуссами
Энтони Лимбомбе
90′
Эдгар Ие
Фабио Перейра
90′+2′
Абдул Уорис
Габриэл Бошилья
«Марсель» на своем поле проиграл «Нанту» в 34-м туре чемпионата Франции. На 22-й минуте игры гости открыли счет усилиями Самуэля Мутуссами. Спустя четыре минуты Марио Балотелли забил ответный мяч, но в начале второго тайма Андрей Жиротто вновь вывел «Нант» вперед.
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