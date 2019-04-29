Гол Балотелли не спас «Марсель» от поражения в игре с «Нантом»Матч ТВ вчера в 16:57

«Марсель» на своем поле проиграл «Нанту» в 34-м туре чемпионата Франции. На 22-й минуте игры гости открыли счет усилиями Самуэля Мутуссами. Спустя четыре минуты Марио Балотелли забил ответный мяч, но в начале второго тайма Андрей Жиротто вновь вывел «Нант» вперед.

Гол Балотелли не спас «Марсель» от поражения в игре с «Нантом»

Все про Спорт ру

Политика В Кремле прокомментировали слова Зеленского о паспортах РФ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова избранного президентом Украины Владимира Зеленского об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса в Кремле приняли во внимание.

Экономика ЦБ ограничил денежные переводы в четыре страны, пишут СМИ Центральный Банк ввел ограничения на отправку денежных средств из России во Вьетнам, Китай, Киргизию и Казахстан.

Происшествия Фигурант дела «Нового величия» получил реальный срок Фигурант дела "Нового величия" получил условный срок Приговор Ребровскому стал вторым в деле "Нового величия".

Музыка Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе» Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.

Шоу-бизнес Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации Нагиев считает, что нельзя запрещать детям звезд участвовать в подобных конкурсах. Проект дает возможность показать свой голос любому.

Транспорт ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.

Происшествия Священник и попадья подрались с прохожими Уточняется, что драка произошла из-за того, что женщина попросила жену священника отойти в сторону, однако попадье такое предложение не понравилось и она достала электрошокер.

Политика Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).

Происшествия В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви В поселке Межевом Саткинского района сегодня загорелась деревянная церковь. В результате происшествие пострадали дети.

Наука Через 50 лет на Facebook число умерших превысит число живых Число умерших на Facebook может превысить число живых уже через 50 лет. Об этом заявили ученые из Оксфордского университета.

Происшествия Школьник в Москве получил ранение из пневматики на репетиции спектакля В Москве во время репетиции спектакля мальчик получил ранение из пневматического пистолета, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Шоу-бизнес Олег Винник показал свою новую возлюбленную Петербургский бизнесмен Олег Винник впервые за долгое время показал свою новую возлюбленную.

Энергетика «Газпром» оспорил арест активов в Люксембурге по спору с «Нафтогазом» Компания «Газпром» 15 апреля обратилась в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста активов по заявлению «Нафтогаза».

Авто Начало продаж автомобилей марки Aurus отложено на год Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся не в текущем, 2019, а лишь в следующем в 2020 году – об этом сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на информацию от компанию "Авилон", одного из двух дилеров марки в России.

Технологии Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети» «Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приёмов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.

Происшествия Чешский футболист погиб в ДТП после матча Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.

Шоу-бизнес Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".

Здоровье В Ижевске девушкам предлагают сдать старые бюстгальтеры С 25 апреля жительницы Ижевска могут принести свои старые бюстгальтеры в специальные контейнеры, которые потом станут частью масштабного проекта и взамен получить подарки от партнёров.

Общество Тамбов назвали одним из самых бедных городов России Рейтинг бедных городов сформирован по результатам соцопроса в 24 городах России Эксперты агентства ZOOM MARKET провели соцопрос и выяснили, жители каких городов России считают себя самыми бедными.