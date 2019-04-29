Футбол
Гол Балотелли не спас «Марсель» от поражения в игре с «Нантом»Матч ТВ вчера в 16:57
Лукас Окампос
|17′
|22′
Самюэль Мутуссами
Марио Балотелли
|25′
Димитри Пайе
|32′
Марио Балотелли
|41′
|42′
Шарль Траоре
Луис Густаво
|45′+2′
|50′
Андрей Жиротто
Буна Сарр
Жордан Амави
|57′
Марио Балотелли
Неманья Радонич
|68′
Димитри Пайе
Максим Лопес
|78′
|90′
Самюэль Мутуссами
Энтони Лимбомбе
|90′
Эдгар Ие
Фабио Перейра
|90′+2′
Абдул Уорис
Габриэл Бошилья
|65%
|Владение мячом
|35%
|83%
|Процент точных передач
|65%
|10
|Удары в сторону ворот
|5
|3
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|2
|–
|Офсайды
|3
|7
|Угловые
|4
|8
|Отборы
|6
|13
|Фолы
|14
|4
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Марсель
Расстановка 4‑4‑2
30
Манданда
18
Амави
4
Камара
15
Чалета-Цар
2
Сакаи
5
Окампос
8
Сансон
19
Густаво
27
Лопес
28
Жермен
7
Радонич
1
Дюпе
2
Перейра
3
Карлос
4
Паллуа
14
Траоре
19
Туре
20
Жиротто
28
Ронжье
22
Лимбомбе
7
Кулибали
12
Бошилья
Нант
Расстановка 4‑4‑2
«Марсель» на своем поле проиграл «Нанту» в 34-м туре чемпионата Франции. На 22-й минуте игры гости открыли счет усилиями Самуэля Мутуссами. Спустя четыре минуты Марио Балотелли забил ответный мяч, но в начале второго тайма Андрей Жиротто вновь вывел «Нант» вперед.
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