Футбол

Гол Балая принес Албании победу над Уэльсом
Sport24.ru
16:13

Албания — Уэльс
1 – 0
Матч завершён
Товарищеские матчи, сегодня
Стадион «Ружди Бижута»
Анди Лиля
31′
Таулянт Джака
36′
43′
Энди Кинг
52′
Крис Гантер
56′
Дэниел Джеймс
Бен Вудбёрн
56′
Джо Аллен
Аарон Рэмзи
58′
Харри Уилсон
Беким Балай
58′
59′
Дэвид Брукс
Гарет Бэйл
Анди Лиля
Ледиан Мемушай
60′
Эрос Грезда
Сабиен Лиляй
68′
78′
Сэм Воукс
Рэбби Матондо
78′
Коннор Робертс
Кирон Фримэн
84′
Гарет Бэйл
20 ноября в Эльбасане состоялся товарищеский матч между сборными Албании и Уэльса. Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный в матче гол был забит на 58-й минуте с пенальти.
Sport24.ru16:13

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Гол Балая принес Албании победу над Уэльсом

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Гол Балая принес сборной Албании победу над Уэльсом

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Гол Балая принес сборной Албании победу над Уэльсом

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Гол Балая с пенальти принёс Албании победу в товарищеском матче с Уэльсом

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