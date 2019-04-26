Гол Бабела принес «Фулхэму» победу над «Кардиффом»РИА Новости вчера в 12:17

Футболисты "Фулхэма" обыграли дома "Кардифф" в матче 36-го тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Фулхэма". Гол на 79-й минуте забил Райан Бабел.

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