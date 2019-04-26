Футбол

Гол Бабела принес «Фулхэму» победу над «Кардиффом»РИА Новости вчера в 12:17

Уотфорд — Вулверхэмптон
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Викаридж Роуд»
41′
Рауль Хименес
Андре Грэй
49′
61′
Жоау Моутинью
Хосе Холебас
62′
Уилл Хьюз
Кристиан Кабаселе
74′
77′
Диого Жота
Крейг Кэткарт
Айзек Саксесс
82′
84′
Диого Жота
Айзек Саксесс
85′
87′
Рауль Хименес
Иван Кавалейру
Этьен Капу
90′+6′
90′+7′
Диого Жота
Морган Гиббс-Уайт
Футболисты "Фулхэма" обыграли дома "Кардифф" в матче 36-го тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Фулхэма". Гол на 79-й минуте забил Райан Бабел.
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Гол Бабела принес «Фулхэму» победу над «Кардиффом»

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