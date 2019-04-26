Футбол
Гол Бабела принес «Фулхэму» победу над «Кардиффом»РИА Новости вчера в 12:17
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Викаридж Роуд»
|41′
Рауль Хименес
Андре Грэй
|49′
|61′
Жоау Моутинью
Хосе Холебас
|62′
Уилл Хьюз
Кристиан Кабаселе
|74′
|77′
Диого Жота
Крейг Кэткарт
Айзек Саксесс
|82′
|84′
Диого Жота
Айзек Саксесс
|85′
|87′
Рауль Хименес
Иван Кавалейру
Этьен Капу
|90′+6′
|90′+7′
Диого Жота
Морган Гиббс-Уайт
|56%
|Владение мячом
|44%
|83%
|Процент точных передач
|74%
|4
|Удары в сторону ворот
|2
|1
|Удары в створ ворот
|4
|1
|Сейвы вратарём
|–
|3
|Офсайды
|5
|4
|Угловые
|5
|12
|Отборы
|10
|9
|Фолы
|11
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Уотфорд
Расстановка 4‑4‑2
26
Фостер
21
Фемения
6
Мариаппа
10
Саксесс
25
Холебас
27
Кабаселе
16
Дукуре
29
Капу
37
Перейра
18
Грэй
7
Деулофеу
11
Патрисиу
5
Беннетт
16
Коуди
15
Боли
2
Доэрти
32
Дендонкер
28
Моутинью
8
Невеш
19
Кастро
7
Кавалейру
17
Гиббс-Уайт
Вулверхэмптон
Расстановка 3‑5‑2
Футболисты "Фулхэма" обыграли дома "Кардифф" в матче 36-го тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в субботу в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Фулхэма". Гол на 79-й минуте забил Райан Бабел.
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