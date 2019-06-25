Футбол
Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Левски»Газета.Ru 14:17
Петербургский "Зенит" обыграл софийский "Левский" в товарищеском матче, передает РИА "Новости". Встреча, прошедшая на стадионе "Куфштайн-Арена" в Австрии, завершилась со счетом 1:0 в пользу российского клуба. В составе победителей отличился Сердар Азмун.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Зенит» обыграл в товарищеском матче бронзового призера чемпионата Болгарии «Левски»
Телеканал Санкт-Петербург15:52
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 18:22, Вашингтон
Политика
«Коммерсантъ» сообщил о возможном запрете на импорт в РФ вин из Грузии
Государственные органы начали собирать у торговых сетей информацию о доле грузинских вин в российских магазинах, таким образом может готовиться запрет на их ввоз в РФ, пишет газета "Коммерсантъ" во вторник.
Обновлено в 17:34
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Общество
Наоми Кэмпбелл официально получит статус иконы стиля
Британский совет моды официально отметит вклад супермодели Наоми Кэмпбелл в модную индустрию и присвоит ей статус иконы стиля, сообщает британский Vogue.
Обновлено в 17:28
Политика
МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.
Обновлено в 16:58
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено в 16:31
Экономика
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина
В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.
Обновлено в 17:00
Культура
Культурные нормативы в школах появятся с 1 сентября
Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что культурные нормативы появятся в учебных программах школ с 1 сентября.
Обновлено в 05:22
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Футбол
Буффон ведет переговоры о возвращении в «Ювентус», пишут СМИ
Бывший капитан итальянского "Ювентуса" вратарь Джанлуиджи Буффон может вернуться в туринский футбольный клуб, сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в Instagram.
Обновлено в 18:12
Политика
Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ
Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.
Обновлено в 07:49
Политика
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:38
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Политика
Суд обязал ЦИК Украины рассмотреть документы партии Саакашвили
Согласно решению суда, Центризбирком обязан повторно рассмотреть документы, поданные 20.06 2019 кандидатами в депутаты Украины от партии "Движение новых сил".
Обновлено в 16:51
Футбол
Барриос стал лучшим распасовщиком группового этапа Кубка Америки
Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос стал самым точным распасовщиком группового этапа Кубка Америки, который проходит в Бразилии, сообщает TyC Sports.
Обновлено в 17:09
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере
Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу
На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено вчера в 23:19
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Экономика
Орешкин рассказал о будущем мировом кризисе
Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, каким, по его мнению, будет будущий глобальный экономический кризис.
Обновлено в 12:27
Политика
Los Angeles Times посоветовала читателям посетить Крым
Обновлено в 10:47
Общество
Депутаты предлагают отменить штрафы за тонировку автомобилей
Новая инициатива появилась от депутатов фракции ЛДПР Игоря Лебедева и Ярослава Нилова.
Обновлено вчера в 01:43
Космос
Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Обновлено в 00:32
Футбол
Хорватский защитник Шарлия примет участие в сборе ЦСКА
В сборе примет участие защитник «Славен Белупо» Звонимир Шарлия. Об этом сообщает официальный твиттер армейцев.
Обновлено в 11:47
Общество
Суд в США отказался отклонить иск миллиардера Рыболовлева к Sotheby’s
Федеральный суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's на 380 миллионов долларов, говорится в решении судьи Джесси Фурмана.
Обновлено в 17:19
Здоровье
Сергей и его «Команда сердца»
Сергей Ковалев встречался с "наездником", когда тому было всего две недели - он стал первым в Центральном Черноземье новорожденным, кому сделали операцию на сердце.
Обновлено в 15:32