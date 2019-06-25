Футбол

Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Левски»Газета.Ru 14:17

Петербургский "Зенит" обыграл софийский "Левский" в товарищеском матче, передает РИА "Новости". Встреча, прошедшая на стадионе "Куфштайн-Арена" в Австрии, завершилась со счетом 1:0 в пользу российского клуба. В составе победителей отличился Сердар Азмун.
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«Зенит» обыграл на сборах болгарский «Левски»

Gazeta.SPb15:40

«Зенит» обыграл «Левски» благодаря голу Азмуна с пенальти

Чемпионат13:51

«Зенит» обыграл в товарищеском матче бронзового призера чемпионата Болгарии «Левски»

Телеканал Санкт-Петербург15:52

Семак ждет новичков, «Зенит» побеждает при экстремальной жаре на глазах у Черчесова. Репортаж из Австрии

Матч ТВ15:35

Гол Азмуна помог «Зениту» обыграть «Левски» (видео)

Советский спорт14:09

«Зенит» победил на глазах у Черчесова. Дзюба вышел, но не забил

Спорт-Экспресс14:25

Товарищеский матч. «Зенит» победил «Левски» благодаря голу Азмуна с пенальти

Sports.ru05:00
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 18:22, Вашингтон
Армия и оружие

Форум «Армия-2019» открывается в Московской области во вторник

Обновлено в 02:15
Политика

«Коммерсантъ» сообщил о возможном запрете на импорт в РФ вин из Грузии

Государственные органы начали собирать у торговых сетей информацию о доле грузинских вин в российских магазинах, таким образом может готовиться запрет на их ввоз в РФ, пишет газета "Коммерсантъ" во вторник.
Обновлено в 17:34
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Общество

Наоми Кэмпбелл официально получит статус иконы стиля

Британский совет моды официально отметит вклад супермодели Наоми Кэмпбелл в модную индустрию и присвоит ей статус иконы стиля, сообщает британский Vogue.
Обновлено в 17:28
Политика

МИД Грузии прокомментировал решение ПАСЕ по России

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.
Обновлено в 16:58
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Вдова главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко назвала нападки журналиста Владимира Соловьева признаками зависти.
Обновлено в 16:31
Экономика

Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.
Обновлено в 17:00
Культура

Культурные нормативы в школах появятся с 1 сентября

Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что культурные нормативы появятся в учебных программах школ с 1 сентября.
Обновлено в 05:22
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Футбол

Буффон ведет переговоры о возвращении в «Ювентус», пишут СМИ

Бывший капитан итальянского "Ювентуса" вратарь Джанлуиджи Буффон может вернуться в туринский футбольный клуб, сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в Instagram.
Обновлено в 18:12
Политика

Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ

Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.
Обновлено в 07:49
Политика

Трамп пригрозил Ирану уничтожением

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:38
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Политика

Суд обязал ЦИК Украины рассмотреть документы партии Саакашвили

Согласно решению суда, Центризбирком обязан повторно рассмотреть документы, поданные 20.06 2019 кандидатами в депутаты Украины от партии "Движение новых сил".
Обновлено в 16:51
Футбол

Барриос стал лучшим распасовщиком группового этапа Кубка Америки

Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос стал самым точным распасовщиком группового этапа Кубка Америки, который проходит в Бразилии, сообщает TyC Sports.
Обновлено в 17:09
Транспорт

95% нарушителей на дорогах Москвы превышают скорость на 20-40 км/ч

Обновлено в 14:04
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес

Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере

Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу

На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено вчера в 23:19
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Экономика

Орешкин рассказал о будущем мировом кризисе

Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, каким, по его мнению, будет будущий глобальный экономический кризис.
Обновлено в 12:27
Политика

Los Angeles Times посоветовала читателям посетить Крым

Обновлено в 10:47
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян перед убийством отца

Обновлено в 10:58
Общество

Депутаты предлагают отменить штрафы за тонировку автомобилей

Новая инициатива появилась от депутатов фракции ЛДПР Игоря Лебедева и Ярослава Нилова.
Обновлено вчера в 01:43
Космос

Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

Обновлено в 00:32
Футбол

Хорватский защитник Шарлия примет участие в сборе ЦСКА

В сборе примет участие защитник «Славен Белупо» Звонимир Шарлия. Об этом сообщает официальный твиттер армейцев.
Обновлено в 11:47
Общество

Суд в США отказался отклонить иск миллиардера Рыболовлева к Sotheby’s

Федеральный суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's на 380 миллионов долларов, говорится в решении судьи Джесси Фурмана.
Обновлено в 17:19
Здоровье

Сергей и его «Команда сердца»

Сергей Ковалев встречался с "наездником", когда тому было всего две недели - он стал первым в Центральном Черноземье новорожденным, кому сделали операцию на сердце.
Обновлено в 15:32
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