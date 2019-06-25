Футбол
Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Левски»Газета.Ru 14:17
Петербургский "Зенит" обыграл софийский "Левский" в товарищеском матче, передает РИА "Новости". Встреча, прошедшая на стадионе "Куфштайн-Арена" в Австрии, завершилась со счетом 1:0 в пользу российского клуба. В составе победителей отличился Сердар Азмун.
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«Зенит» обыграл в товарищеском матче бронзового призера чемпионата Болгарии «Левски»
Телеканал Санкт-Петербург15:52
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