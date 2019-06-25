Футбол

Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Левски»Газета.Ru 14:17

Петербургский "Зенит" обыграл софийский "Левский" в товарищеском матче, передает РИА "Новости". Встреча, прошедшая на стадионе "Куфштайн-Арена" в Австрии, завершилась со счетом 1:0 в пользу российского клуба. В составе победителей отличился Сердар Азмун.
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«Зенит» обыграл на сборах болгарский «Левски»

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«Зенит» обыграл «Левски» благодаря голу Азмуна с пенальти

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Гол Азмуна помог «Зениту» обыграть «Левски» (видео)

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«Зенит» победил на глазах у Черчесова. Дзюба вышел, но не забил

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Товарищеский матч. «Зенит» победил «Левски» благодаря голу Азмуна с пенальти

Sports.ru05:00
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Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
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Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян перед убийством отца

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На Байкал приезжают миллионы туристов, среди них очень много так называемых диких, объяснил Иванов.
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Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь

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В Иллинойсе легализовали марихуану

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Футбол

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Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере

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