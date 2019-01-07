Футбол

Гол Азмуна помог Ирану разгромить Йемен в Кубке Азии
Советский спорт
12:58

У победителей встречи дубль оформил Мехди Тареми (12-я и 25-я минуты) и по разу отличились нападающий Рубина Сердар Азмун (53) и Саман Годдос (78). Еще один мяч в свои ворота забил йеменец Сауд Аль-Совади.
Советский спорт12:58

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Азмун поучаствовал в разгроме Йемена сборной Ирана

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Азмун помог Ирану разгромить Йемен на Кубке Азии

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Гол Азмуна помог Ирану крупно обыграть Йемен на Кубке Азии

Sport24.ru13:30

Азмун забил гол на Кубке Азии в ворота Йемена

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Гол Азмуна помог Ирану разгромить Йемен в Кубке Азии

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Гол Азмуна помог сборной Ирана разгромить Йемен на Кубке Азии

Чемпионат13:55

Азмун помог Ирану разгромить Йемен на Кубке Азии

Матч ТВ12:51
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