Футбол

Гол Азара в ворота «Вест Хэма» признан лучшим в АПЛ в апрелеМатч ТВ 05:34

Английская премьер-лига признала гол полузащитника «Челси» Эдена Азара в матче 33-го тура лиги против «Вест Хэма» лучшим голом апреля. В той игре Азар отметился дублем, который помог лондонцам отпраздновать победу со счетом 2:0.
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Гол Азара в ворота «Вест Хэма» признан лучшим в АПЛ в апреле

Sportbox.RU05:34

Гол Азара в ворота «Вест Хэма» признан лучшим в АПЛ в апреле (видео)

Советский спорт05:42

Гол Азара в ворота «Вест Хэма» признан лучшим в АПЛ в апреле

Матч ТВ05:34

Азар стал автором лучшего гола Премьер-лиги по итогам апрельских матчей (ВИДЕО)

ProstoProSport06:11

Гол Азара «Вест Хэму» признан лучшим в АПЛ в апреле

Sport24.ru05:14
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Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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