Гол Азара в ворота «Вест Хэма» признан лучшим в АПЛ в апрелеМатч ТВ 05:34

Английская премьер-лига признала гол полузащитника «Челси» Эдена Азара в матче 33-го тура лиги против «Вест Хэма» лучшим голом апреля. В той игре Азар отметился дублем, который помог лондонцам отпраздновать победу со счетом 2:0.

Гол Азара в ворота «Вест Хэма» признан лучшим в АПЛ в апреле

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