Футбол
Гол Азара в ворота «Вест Хэма» признан лучшим в АПЛ в апрелеМатч ТВ 05:34
Английская премьер-лига признала гол полузащитника «Челси» Эдена Азара в матче 33-го тура лиги против «Вест Хэма» лучшим голом апреля. В той игре Азар отметился дублем, который помог лондонцам отпраздновать победу со счетом 2:0.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:18, Ашберн
Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал, как проходила эвакуация
Обновлено в 07:10
Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Шереметьево потребовал наказать снимавших на видео катастрофу SSJ 100
"Руководство аэропорта Шереметьево будет требовать, чтобы участвовавшие в видеозаписи лица, допустившие высказывания, противоречащие всем нормам общечеловеческой морали и профессиональной этики, были бы строжайшим образом наказаны", – говорится в сообщении.
Обновлено в 05:27
Экономика
Владельцы «Европейского» могут построить ТЦ рядом с «Метрополисом»
Рядом с многофункциональным комплексом "Метрополис" и кинотеатром "Варшава" может быть возведен офисно-торговый комплекс на 11,6 тысячи квадратных метров, инвестором которого выступает структура компании "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева следует из пояснительной записки к общественным слушаниям по проекту планировки участка на Ленинградском шоссе на сайте управы района Войковский.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».
Обновлено вчера в 15:43
Общество
В России упростят правила установления инвалидности
Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что скоро подпишет документ, упрощающий правила признания людей инвалидами.
Обновлено в 05:58
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.
Обновлено вчера в 08:15
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
Семьям погибших в Шереметьево выплатят по 9 миллионов
Обновлено в 06:56
Происшествия
Замначальника полиции Кузбасса задержан по подозрению во взятке
В Кузбассе задержан заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по Кемеровской области Вячеслав Безлюдько.
Обновлено в 00:49
Политика
Кабмин рассмотрит упрощение получения вида на жительство в России
Российское правительство 7 мая рассмотрит законопроекты, которые упростят получение вида на жительство в России и разрешения на временное проживание.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
Вертолет с электродвигателем разрабатывают для российских военных
Концепцию ударного вертолета с гибридной силовой установкой российские инженеры начали разрабатывать для военных.
Обновлено в 00:34
Политика
Управделами президента заказало мониторинг СМИ и Telegram-каналов
Управление делами президента России заказало мониторинг СМИ, соцсетей и блогосферы, в том числе содержимого Telegram-каналов, следует из материалов на едином портале закупок.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Появилось новое видео горящего в Шереметьево самолета
Появилось новое видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево. Запись опубликована в Telegram-канале НТВ.
Обновлено в 05:15
Общество
Названы аномально голосовавшие за дочь Алсу на «Голосе» регионы
По данным СМИ, речь идет о Москве и Подмосковье, а также Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 06:49
Авто
Опубликован снимок нового Mercedes-AMG CLA 45
Mercedes-AMG CLA 45 получит систему полного привода с режимом для дрифта, в котором вся мощность будет передаваться на заднюю ось.
Обновлено в 01:47
Общество
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Происшествия
Петицию за запрет полетов SSJ 100 подписали больше 130 000 человек
Петицию с требованием запретить полеты самолета Sukhoi Superjet 100 подписали больше 130 тысяч человек, показывают данные платформы Сhange.org.
Обновлено в 03:20
Экономика
Китай намерен стимулировать экономику в ответ на новые пошлины США
Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что с 10 мая пошлины на некоторые виды товаров, произведенных в КНР, вырастут с 10 до 25 процентов, причем в этот перечень войдут и ряд товаров, которые раньше не подпадали под ввозные пошлины.
Обновлено в 04:00
Футбол
Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ в апреле
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Москве очевидцы сообщили о стрельбе неизвестного по детскому саду
Полиция проверяет информацию о стрельбе из пневматического оружия по детскому саду на Каширском шоссе в Москве.
Обновлено в 04:23
Политика
Сенатор оценил слова экс-министра Украины о развитии ВПК России
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT оценил слова экс-министра экономики Украины Виктора Суслова о развитии ВПК России из-за действий Киева.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Опубликовано видео вооруженного нападения на бизнесмена в Балашихе
В Сети появилось видео нападения на мужчину в одном из дворов Балашихи.
Обновлено в 06:38
Путешествия
Авиакомпания «Россия» отменила рейсы на Бали и Шри-Ланку
Авиакомпания «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот», отменила полеты до июля в направлении Бали и Шри-Ланки, об этом пишут РИА Новости со ссылкой на АТОР.
Обновлено вчера в 13:48
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца
Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Авто
Дизайн преемника Lada 4x4 запатентовал «АвтоВАЗ»
На изображениях запечатлен SUV. Как предполагают эксперты, модель станет преемником внедорожника Lada 4x4.
Обновлено вчера в 06:47