Футбол
Гол Азара принес «Реалу» победу над «Зальцбургом»Спорт-Экспресс вчера в 15:03
"Реал" в товарищеском матче выиграл у "Зальцбурга" (1:0). Единственный мяч на 19-й минуте забил Эден Азар. Это первый гол бельгийца в составе команды.
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Товарищеский матч. «Реал» победил «Ред Булл» (1:0) благодаря дебютному голу Азара
Sports.ruвчера в 11:35
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Силовики штурмуют резиденцию Атамбаева
Обновлено в 09:08
Политика
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В Кремле официально подтвердили, что состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и Украины — Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 06:03
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Сербский политик предложил передать Косово России
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В Хамовническом районном суде Москвы начинается новое судебное заседание с участием Ильи Яшина
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Нацбанк Украины заявил о планах попросить у МВФ еще $10 млрд
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Футбол
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СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Кино
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Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
Зеленский хочет легализовать азартные игры на территории Украины
Владимир Зеленский рассказал о своих планах легализовать азартные игры на территории Украины.
Обновлено в 08:37
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»
Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено в 04:34
Футбол
ЦСКА отклонил второе предложение «Кристал Пэлас» по трансферу Чалова
ЦСКА отказался продавать форварда Федора Чалова в Кристал Пэлас, отклонив второе предложение из Лондона, сообщил в твиттере журналист Алан Никсон.
Обновлено в 04:16
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.
Обновлено в 06:35
Экономика
Мутко утвердил план введения эталонного регулирования тарифов ЖКХ
Вице-премьер России Виталий Мутко утвердил дорожную карту перехода регулирования тарифов на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение на метод сравнения аналогов с использованием эталонных значений, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 06:39
Общество
Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану»
Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".
Обновлено в 06:11
Политика
На Украине объявили конкурс на должность языкового омбудсмена
Офис украинского омбудсмена объявил конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка.
Обновлено в 07:14
Культура
Жительница Брянщины борется за «кондитерский» миллион
Как пишет "БрянскТоdау", за главный приз в 1 миллион рублей борется жительница Брянска Ляна Коржакова.
Обновлено в 08:14
Происшествия
СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов
Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб. Ранее сегодня с обысками пришли к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Виталию Колесникову.
Обновлено в 07:51
Общество
У берегов России впервые обнаружили сельдяного короля
В Приморском крае нашли редкую рыбу - сельдяного короля, это первый случай, когда его обнаружили у российских берегов.
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Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 01:54
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Политика
Нарышкин посоветовал сторонам конфликта в Киргизии быть сдержанными
Спецслужбы Киргизии 7 августа попытались задержать Атамбаева в его резиденции недалеко от Бишкека. Однако им не удалось этого сделать.
Обновлено в 06:35
Здоровье
В ВОЗ рассказали, чем грозит курение кальяна и электронных сигарет
Ранее радио Sputnik сообщило о взорвавшемся устройстве для курения во рту у краснодарца.
Обновлено в 03:11
Экономика
Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.
Обновлено в 07:44
Политика
Спикер парламента Польши подаст в отставку из-за скандала с самолетом
Спикер парламента Польши Марек Кухчиньский заявил, что подает в отставку из-за скандала с использованием правительственного самолета.
Обновлено в 07:00
Футбол
Главный тренер «Порту»: «Выражаю „Краснодару“ большое уважение»
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром» (0:1). Сегодня была сложная игра.
Обновлено вчера в 17:22