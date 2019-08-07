Футбол

Гол Азара принес «Реалу» победу над «Зальцбургом»Спорт-Экспресс вчера в 15:03

"Реал" в товарищеском матче выиграл у "Зальцбурга" (1:0). Единственный мяч на 19-й минуте забил Эден Азар. Это первый гол бельгийца в составе команды.
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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром» (0:1). Сегодня была сложная игра.
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер мадридского «Реала» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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