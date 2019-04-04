Футбол

Гол Азара помог «Челси» разгромить «Брайтон»Газета.Ru вчера в 17:47

Лондонский "Челси" нанес разгромное поражение "Брайтон энд Хоув Альбион" в матче 27-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Оливье Жиру, Эден Азар и Рубен Лофтус-Чик.
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Два английских игрока «Челси» сделали по ассисту в матче АПЛ впервые за 7 лет

Sports.ru03:12

Хадсон-Одои: «Сарри сказал, чтоб я вышел на поле и проявил себя»

Soccer.ruвчера в 19:16

Голы Жиру и Азара помогли «Челси» разгромить «Брайтон»

Советский спортвчера в 16:36

«Челси» разгромил «Брайтон» благодаря голам Жиру, Азара и Лофтус-Чика

Чемпионатвчера в 16:42

«Челси» разгромил «Брайтон» и обошел «МЮ» в таблице АПЛ

Sport24.ruвчера в 16:41

«Манчестер Сити» вышел на первое место в АПЛ, обыграв «Кардифф», «Челси» разгромил «Брайтон»

Матч ТВвчера в 16:39

Гол Азара помог «Челси» разгромить «Брайтон»

Газета.Ruвчера в 17:47
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Наука

Ученые нашли окаменелость денисовского черепа

Обновлено вчера в 13:28
Армия и оружие

Путин и Нетаньяху поблагодарили российских военных за поисковую работу

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарили российских военных за возвращение останков израильского военнослужащего Захарии Баумеля, погибшего 37 лет назад.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Попавший в ДТП на трассе М-4 водитель нелегально перевозил пассажиров

Ространснадзор установил, что водитель микроавтобуса, который попал в ДТП на трассе М-4 «Дон», совершал нелегальную перевозку пассажиров, сказано на сайте ведомства.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие

Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми

Угрозы американской стороны в адрес Турции из-за закупок российских ЗРК С-400 являются пустыми, написал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.
Обновлено вчера в 20:20
Общество

Москвичи смогут наблюдать первый весенний звездопад с 16 апреля

Обновлено в 01:23
Армия и оружие

Россия ответила генсеку НАТО о Гитлере и Сталине

Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, советского лидера Иосифа Сталина и «Исламское государство» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России), выступая ранее в Конгрессе США.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Наука

Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких

«Люди, которые пьют одну-две чашки кофе в день, повышают для себя риск развития рака легких», - заявили исследователи.
Обновлено вчера в 15:12
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA

Накануне ирландский боец обменялся оскорбительными заявлениями в социальных сетях с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 02:53
Политика

ЕС не признал лишения Гуаидо депутатской неприкосновенности

Европейский союз не признаёт решение Конституционной ассамблеи Венесуэлы о лишении Хуана Гуаидо, объявившего себя президентом страны, парламентской неприкосновенности.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Глава СК уличил в коррупции отставную судью из Саратовской области

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о коррупции против мирового судьи в отставке из Саратовской области, сообщает ведомство в четверг.
Обновлено в 04:12
Авто

Вертикальную парковку изобрели в Китае

Одна из китайских компаний разработала парковочную платформу, которую можно привести в вертикальное положение.
Обновлено в 02:11
Футбол

Россия поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг сборных команд. В нем Россия поднялась на 46-е место.
Обновлено в 05:13
Интернет

Wi-Fi на смартфонах Xiaomi оказался небезопасным

Как пишет "Коммерсант", компания Check Point выявила уязвимость в приложении Guard Provider, установленном на смартфонах Xiaomi.
Обновлено вчера в 20:35
Политика

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия

Мужчина погиб под колесами электрички у станции Ивантеевка

По предварительным данным, мужчина 1960 года рождения переходил пути в неустановленном месте и попал под колеса электрички Фрязино – Москва.
Обновлено в 04:26
Общество

Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома

Обновлено вчера в 19:41
Кино

Путин поздравил с 91-летием актрису Элину Быстрицкую

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Элину Быстрицкую.
Обновлено в 03:20
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Обновлено в 03:56
Спорт

«Зенит» победил «Перуджу» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Казанский волейбольный клуб "Зенит" обыграл итальянскую "Перуджу" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика

Счетная палата проверит расходование бюджетных средств на страхование

Счетная палата в 2019 году проверит эффективность расходования средств федерального бюджета на страхование, осуществлявшееся главными распорядителями средств федерального бюджета в системно значимых страховых организациях за 2015-2018 годы и истекший период 2019 года.
Обновлено в 04:38
Путешествия

Названы самые популярные у иностранных туристов регионы России

Эксперты составили рейтинг самых популярных у иностранных туристов городов и регионов России по итогам 2018 года.
Обновлено в 00:32
Авто

Bugatti может выпустить конкурента Lamborghini Urus и Bentley Bentayga

Винкельман отказался конкретизировать, каким видят следующий автомобиль, но сообщил, что это был бы нетипичный для Bugatti тип кузова.
Обновлено в 04:07
Политика

Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК

Сам господин Рогозин сегодня не стал комментировать информагентствам информацию о своем уходе из ОАК.
Обновлено в 04:40
Спорт

Тихонов обвинил Шипулина во лжи народу

Тихонов подчеркнул, что намерение построить в Екатеринбурге стадион имени Шипулина не должно реализоваться, так как он не «лучший биатлонист всех времён и народов».
Обновлено в 04:44
Футбол

ЦСКА отказал «Роме» в покупке Чалова из-за суммы трансфера

Спортивный директор футбольного консалтиногового агентства Эльдар Петрович отметил, что клуб Серии А готов был отдать за форварда $18 млн, однако армейцев не устроила данная сумма.
Обновлено в 04:20
Политика

В Госдуме предварительно оценили ущерб Крыму от Украины

На первом заседании рабочей группы в Госдуме озвучили предварительную оценку ущерба Крыму от Украины.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия

На Урале проверят инцидент с пенсионеркой «на коленях» в травмпункте

Сообщалось, что в Первоуральске пенсионерка, у которой повреждены ноги, вынуждена была "на коленях" спускаться со второго этажа больница, на котором находится травмпункт.
Обновлено в 02:32
Общество

Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»

Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.
Обновлено 02 апреля в 22:00
Кино

Появился первый трейлер криминальной драмы Amazon

Обновлено в 02:26
Как работают Яндекс.Новости?
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