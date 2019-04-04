Футбол
Гол Азара помог «Челси» разгромить «Брайтон»Газета.Ru вчера в 17:47
Лондонский "Челси" нанес разгромное поражение "Брайтон энд Хоув Альбион" в матче 27-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Оливье Жиру, Эден Азар и Рубен Лофтус-Чик.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:23, Ашберн
Наука
Ученые нашли окаменелость денисовского черепа
Обновлено вчера в 13:28
Армия и оружие
Путин и Нетаньяху поблагодарили российских военных за поисковую работу
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарили российских военных за возвращение останков израильского военнослужащего Захарии Баумеля, погибшего 37 лет назад.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Попавший в ДТП на трассе М-4 водитель нелегально перевозил пассажиров
Ространснадзор установил, что водитель микроавтобуса, который попал в ДТП на трассе М-4 «Дон», совершал нелегальную перевозку пассажиров, сказано на сайте ведомства.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми
Угрозы американской стороны в адрес Турции из-за закупок российских ЗРК С-400 являются пустыми, написал член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.
Обновлено вчера в 20:20
Армия и оружие
Россия ответила генсеку НАТО о Гитлере и Сталине
Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, советского лидера Иосифа Сталина и «Исламское государство» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России), выступая ранее в Конгрессе США.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Наука
Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких
«Люди, которые пьют одну-две чашки кофе в день, повышают для себя риск развития рака легких», - заявили исследователи.
Обновлено вчера в 15:12
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры в MMA
Накануне ирландский боец обменялся оскорбительными заявлениями в социальных сетях с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 02:53
Политика
ЕС не признал лишения Гуаидо депутатской неприкосновенности
Европейский союз не признаёт решение Конституционной ассамблеи Венесуэлы о лишении Хуана Гуаидо, объявившего себя президентом страны, парламентской неприкосновенности.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Глава СК уличил в коррупции отставную судью из Саратовской области
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о коррупции против мирового судьи в отставке из Саратовской области, сообщает ведомство в четверг.
Обновлено в 04:12
Авто
Вертикальную парковку изобрели в Китае
Одна из китайских компаний разработала парковочную платформу, которую можно привести в вертикальное положение.
Обновлено в 02:11
Футбол
Россия поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг сборных команд. В нем Россия поднялась на 46-е место.
Обновлено в 05:13
Интернет
Wi-Fi на смартфонах Xiaomi оказался небезопасным
Как пишет "Коммерсант", компания Check Point выявила уязвимость в приложении Guard Provider, установленном на смартфонах Xiaomi.
Обновлено вчера в 20:35
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия
Мужчина погиб под колесами электрички у станции Ивантеевка
По предварительным данным, мужчина 1960 года рождения переходил пути в неустановленном месте и попал под колеса электрички Фрязино – Москва.
Обновлено в 04:26
Общество
Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома
Обновлено вчера в 19:41
Кино
Путин поздравил с 91-летием актрису Элину Быстрицкую
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Элину Быстрицкую.
Обновлено в 03:20
Спорт
«Зенит» победил «Перуджу» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Казанский волейбольный клуб "Зенит" обыграл итальянскую "Перуджу" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
Счетная палата проверит расходование бюджетных средств на страхование
Счетная палата в 2019 году проверит эффективность расходования средств федерального бюджета на страхование, осуществлявшееся главными распорядителями средств федерального бюджета в системно значимых страховых организациях за 2015-2018 годы и истекший период 2019 года.
Обновлено в 04:38
Путешествия
Названы самые популярные у иностранных туристов регионы России
Эксперты составили рейтинг самых популярных у иностранных туристов городов и регионов России по итогам 2018 года.
Обновлено в 00:32
Авто
Bugatti может выпустить конкурента Lamborghini Urus и Bentley Bentayga
Винкельман отказался конкретизировать, каким видят следующий автомобиль, но сообщил, что это был бы нетипичный для Bugatti тип кузова.
Обновлено в 04:07
Политика
Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК
Сам господин Рогозин сегодня не стал комментировать информагентствам информацию о своем уходе из ОАК.
Обновлено в 04:40
Спорт
Тихонов обвинил Шипулина во лжи народу
Тихонов подчеркнул, что намерение построить в Екатеринбурге стадион имени Шипулина не должно реализоваться, так как он не «лучший биатлонист всех времён и народов».
Обновлено в 04:44
Футбол
ЦСКА отказал «Роме» в покупке Чалова из-за суммы трансфера
Спортивный директор футбольного консалтиногового агентства Эльдар Петрович отметил, что клуб Серии А готов был отдать за форварда $18 млн, однако армейцев не устроила данная сумма.
Обновлено в 04:20
Политика
В Госдуме предварительно оценили ущерб Крыму от Украины
На первом заседании рабочей группы в Госдуме озвучили предварительную оценку ущерба Крыму от Украины.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
На Урале проверят инцидент с пенсионеркой «на коленях» в травмпункте
Сообщалось, что в Первоуральске пенсионерка, у которой повреждены ноги, вынуждена была "на коленях" спускаться со второго этажа больница, на котором находится травмпункт.
Обновлено в 02:32
Общество
Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»
Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.
Обновлено 02 апреля в 22:00
Кино
Появился первый трейлер криминальной драмы Amazon
Обновлено в 02:26