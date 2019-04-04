Футбол

Гол Азара помог «Челси» разгромить «Брайтон»Газета.Ru вчера в 17:47

Лондонский "Челси" нанес разгромное поражение "Брайтон энд Хоув Альбион" в матче 27-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Оливье Жиру, Эден Азар и Рубен Лофтус-Чик.
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Азар: «Новый стадион „Тоттенхэма“? Они еще ничего не выиграли, в отличие от „Челси“»

Sport24.ru07:53

Два английских игрока «Челси» сделали по ассисту в матче АПЛ впервые за 7 лет

Sports.ru03:12

Гол Азара помог «Челси» разгромить «Брайтон»

Газета.Ruвчера в 17:47

Хадсон-Одои: «Сарри сказал, чтоб я вышел на поле и проявил себя»

Soccer.ruвчера в 19:16

«Челси» разгромил «Брайтон» благодаря голам Жиру, Азара и Лофтус-Чика

Чемпионатвчера в 16:42

«Манчестер Сити» вышел на первое место в АПЛ, обыграв «Кардифф», «Челси» разгромил «Брайтон»

Матч ТВвчера в 16:39

Голы Жиру и Азара помогли «Челси» разгромить «Брайтон»

Советский спортвчера в 16:36
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:31, Ашберн
Политика

Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста

Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-11» отправился к МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-11" стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:04
Происшествия

В Шереметьеве задержали группу контрабандистов во главе с полицейским

По данным СКР, ценный груз общим весом свыше 13 килограммов переместили через российскую границу 28 марта, а спустя несколько часов задержали и трех предполагаемых участников преступной группы, среди которых оказался и страж порядка.
Обновлено в 07:49
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая Газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Причиной крушения самолета с совладелицей S7 стала потеря скорости

Обновлено в 03:15
Здоровье

Названы продукты, которые мешают похудеть

Диетологи в Инстаграм стараются перещеголять друг друга. Один из них назвал продукты, которые мешают худеть.
Обновлено в 08:04
Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку, как у Путина

Обновлено в 07:45
Армия и оружие

В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс иностранных саперов для помощи ВСУ

Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий заявил журналистам в четверг, что в район подконтрольной украинским силовикам Станицы Луганской прибыли специалисты британской благотворительной и американской некоммерческой организации по разминированию HALO Trust для составления карты минных полей.
Обновлено в 07:36
Авто

Продажи автомобилей Tesla упали за I квартал почти на треть

Американский производитель электромобилей Tesla Inc по итогам января-марта 2019 года уменьшила продажи новых машин на 31% в сравнении с предыдущим кварталом до примерно 63 тыс. машин Model 3, Model S и Model X. Отрицательная динамика была вызвана задержками в поставках Model 3 покупателям в Европе и Китае, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:25
Политика

Новым пресс-секретарем Госдепа США стала Морган Ортагус

Новым официальным представителем Госдепартамента США стала бывший аналитик разведки, освещавшая на Fox News вопросы национальной безопасности, Морган Ортагус.
Обновлено в 07:21
Финансы

Средняя максимальная ставка вкладов рухнула до уровня начала февраля

За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц снизилась сразу на 0,19 процентного пункта (п. п.) до 7,53% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 06:01
Авто

«Мустанг-кросс» на батарее получил официальное название

Компания Ford зарегистрировала в Европейском Бюро по интеллектуальной собственности новое торговое название продукта — Mustang Mach-E.
Обновлено в 07:30
Политика

Порошенко согласился на стадионные дебаты с Зеленским

Президент Украины Петр Порошенко написал в своем твиттере, что он согласен провести дебаты с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено вчера в 22:04
Общество

Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»

Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.
Обновлено в 04:55
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Причиной смерти народного артиста России Алексея Булдакова стал оторвавшийся тромб, сообщил президент фестиваля театра и кино "Амурская осень" Сергей Новожилов в Instagram.
Обновлено вчера в 08:12
Армия и оружие

Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки погибшего в 1982 году израильского солдата Закарии Баумеля, считавшегося пропавшим без вести, скоро отправятся в Израиль.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Полиция возбудила дело после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье

Полиция Московской области возбудила уголовное дело по факту ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором шесть человек погибли и двое пострадали.
Обновлено в 04:47
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Телеведущая Елена Малышева ответила на обвинения заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова в распространении порочащей достоинство врачей-остеопатов информации.
Обновлено в 06:50
Общество

Генпрокуратура намерена изъять дворцы экс-главы Марий Эл

В Генпрокуратуре России потребовали у бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова дворцы в стиле Ренессанса.
Обновлено в 02:35
Музыка

«ВКонтакте» объявила первых участников VK Fest 2019

Обновлено в 06:02
Политика

Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС

Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
Обновлено в 06:53
Общество

Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России

Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
Обновлено в 07:53
Общество

Представитель Норкина назвал причину плохого самочувствия телеведущего

Калашников подчеркнул, что на самочувствие журналиста также повлияли "нервы", поскольку он вынужден был "в сотый раз" опровергать "злобную, откровенную чушь" некоторых гостей в студии и игнорировать агрессию.
Обновлено в 07:18
Политика

Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос в бюджет организации

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в четверг в ходе своего выступления перед парламентариями Конгресса местных и региональных властей СЕ призвал Россию заплатить взнос в бюджет организации.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие

В МИД России оценили слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ

Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд руководителя Советского Союза генералиссимуса Иосифа Сталина, лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и «Исламское государство» (ИГ — террористическая организация, запрещенная в России).
Обновлено в 06:40
Хоккей

На матче «Салавата Юлаева» и «Авангарда» ожидается аншлаг

Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, на матч проданы все билеты, в ледовом дворце ожидается аншлаг.
Обновлено в 07:32
Кино

Минюст США поддержал Netflix в борьбе за «Оскар»

Министерство юстиции США направило письмо в Американскую киноакадемию с просьбой не допустить изъятие фильмов Netflix из гонки за «Оскар».
Обновлено в 08:00
Политика

Зеленский рассказал о способах возвращения Донбасса

Кандидат в президенты охарактеризовал ситуацию на Донбассе как «у нас отжали территорию», сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:35
Футбол

«Манчестер Юнайтед» летом могут покинуть шесть футболистов

По информации Sky Sports News, покинуть клуб могут шесть игроков.
Обновлено в 02:32
Как работают Яндекс.Новости?
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