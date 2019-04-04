Футбол

Гол Азара помог «Челси» разгромить «Брайтон»Газета.Ru 17:47

Лондонский "Челси" нанес разгромное поражение "Брайтон энд Хоув Альбион" в матче 27-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Оливье Жиру, Эден Азар и Рубен Лофтус-Чик.
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Голы Жиру и Азара помогли «Челси» разгромить «Брайтон»

Советский спорт16:36

«Челси» разгромил «Брайтон» благодаря голам Жиру, Азара и Лофтус-Чика

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«Челси» разгромил «Брайтон» и обошел «МЮ» в таблице АПЛ

Sport24.ru16:41

«Челси» разгромил «Брайтон»

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Гол Азара помог «Челси» разгромить «Брайтон»

Газета.Ru17:47

Азар поучаствовал в 16 из 32 голов «Челси» в домашних играх сезона АПЛ

Sports.ru21:45

Хадсон-Одои впервые вышел в стартовом составе «Челси» в матче АПЛ

Бомбардир.ру15:43
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:16, Ашберн
Армия и оружие

Польский генерал не исключил ядерный удар по России в случае войны

Польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska не исключил возможность ядерного удара по России в случае войны.
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Общество

Жителей России ждёт короткая рабочая неделя перед майскими праздниками

Потом на работу россияне выйдут только в понедельник, 6 мая. При этом рабочая неделя также окажется короткой — всего три дня — до 8 мая.
Обновлено в 05:25
Политика

Япония выразила протест России из-за учебных стрельб в районе южной части Курил

Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военными серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.
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Футбол

«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в первом матче полуфинала КР

Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с "Ростовом" в первом матче полуфинала Кубка России.
Обновлено в 14:37
Происшествия

В Ингушетии задержаны лидеры и организаторы протестов

В Республике Ингушетия задержали всех лидеров митинга в Магасе, переросшего в беспорядки.
Обновлено в 05:19
Общество

Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля

Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено в 15:30
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено в 16:25
Политика

В МИД Финляндии не исключили возможности вступления в НАТО

Хельсинки оставляет за собой возможность вступить в НАТО, заявила глава отдела по политике безопасности и антикризисному управлению МИД Финляндии Сари Раутио.
Обновлено в 21:24
Экономика

ЦБ предлагает перевод зарплаты по номеру телефона

Вполне вероятно, что в Центробанк скоро даст возможность юрлицам переводить деньги на номер телефона физлиц.
Обновлено в 13:42
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Происшествия

В Японии снова арестован Карлос Гон

Обновлено в 18:34
Кино

Стало известно место прощания с актером Алексеем Булдаковым

Обновлено в 14:54
Происшествия

Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом

Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:20
Авто

McLaren показал первые фото новой модели Gran Tourer

Премьера нового гиперкара McLaren Gran Tourer состоится в мае текущего года.
Обновлено в 13:13
Происшествия

Источники назвали новую версию катастрофы Boeing в Эфиопии

Источники телеканала ABC 4 апреля назвали вероятную причину крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии.
Обновлено в 21:19
Политика

У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину

Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
Обновлено в 05:32
Политика

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе

Обновлено в 21:28
Здоровье

Больше трети россиян отказываются посещать врачей

Более трети жителей России (около 34,5 процента) вообще не посещают больницы, даже в случае необходимой помощи.
Обновлено в 14:13
Происшествия

Жительница Нижнего Новгорода получила 19 лет за сожжение своих детей

Обновлено в 15:40
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании мэра Евпатории

Мэр Евпатории Андрей Филонов задержан по подозрению в превышении служебных полномочий, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Обновлено в 11:40
Происшествия

ТАСС сообщил об обысках в минздраве Якутии

Обыски проводятся в здании министерства здравоохранения Якутии и в квартире одного из заместителей министра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
Обновлено в 21:57
Армия и оружие

Российские ракетоносцы совершили 13-часовой полет над северными морями

Обновлено в 15:23
Армия и оружие

В США обосновали отказ от российских ракетных двигателей РД-180

Обновлено в 19:38
Армия и оружие

Пентагон объявил о разработке системы обнаружения гиперзвуковых ракет

Замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд заявил на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса США, что в течение трех лет в Соединенных Штатах будет разработана система предупреждения о пусках гиперзвуковых ракет.
Обновлено в 23:05
Общество

В Россию перестанут поставлять два противоопухолевых препарата

Поставки в Россию двух препаратов, применяемых при лечении онкологии, будут прекращены. Об этом сообщил Росздравнадзор, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 17:33
Экономика

«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено в 10:44
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Беглов проинспектировал отремонтированную поликлинику №1

Обновлено в 13:07
Политика

В России предложили возобновить авиасообщение с Украиной

В Росавиации предложили украинскими властям возобновить полеты Россия - Украина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:44
Происшествия

Владелец затонувшего у Курил судна приговорен к четырем годам

Обновлено в 22:37
Авто

Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей

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