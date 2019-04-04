Гол Азара помог «Челси» разгромить «Брайтон»Газета.Ru 17:47

Лондонский "Челси" нанес разгромное поражение "Брайтон энд Хоув Альбион" в матче 27-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Оливье Жиру, Эден Азар и Рубен Лофтус-Чик.

Армия и оружие Польский генерал не исключил ядерный удар по России в случае войны Польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska не исключил возможность ядерного удара по России в случае войны.

Общество Жителей России ждёт короткая рабочая неделя перед майскими праздниками Потом на работу россияне выйдут только в понедельник, 6 мая. При этом рабочая неделя также окажется короткой — всего три дня — до 8 мая.

Политика Япония выразила протест России из-за учебных стрельб в районе южной части Курил Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военными серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.

Происшествия В Ингушетии задержаны лидеры и организаторы протестов В Республике Ингушетия задержали всех лидеров митинга в Магасе, переросшего в беспорядки.

Общество Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.

Культура Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.

Политика В МИД Финляндии не исключили возможности вступления в НАТО Хельсинки оставляет за собой возможность вступить в НАТО, заявила глава отдела по политике безопасности и антикризисному управлению МИД Финляндии Сари Раутио.

Экономика ЦБ предлагает перевод зарплаты по номеру телефона Вполне вероятно, что в Центробанк скоро даст возможность юрлицам переводить деньги на номер телефона физлиц.

Политика Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.

Происшествия Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".

Авто McLaren показал первые фото новой модели Gran Tourer Премьера нового гиперкара McLaren Gran Tourer состоится в мае текущего года.

Происшествия Источники назвали новую версию катастрофы Boeing в Эфиопии Источники телеканала ABC 4 апреля назвали вероятную причину крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии.

Политика У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».

Здоровье Больше трети россиян отказываются посещать врачей Более трети жителей России (около 34,5 процента) вообще не посещают больницы, даже в случае необходимой помощи.

Происшествия ФСБ сообщила о задержании мэра Евпатории Мэр Евпатории Андрей Филонов задержан по подозрению в превышении служебных полномочий, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Происшествия ТАСС сообщил об обысках в минздраве Якутии Обыски проводятся в здании министерства здравоохранения Якутии и в квартире одного из заместителей министра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

Армия и оружие Пентагон объявил о разработке системы обнаружения гиперзвуковых ракет Замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд заявил на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса США, что в течение трех лет в Соединенных Штатах будет разработана система предупреждения о пусках гиперзвуковых ракет.

Общество В Россию перестанут поставлять два противоопухолевых препарата Поставки в Россию двух препаратов, применяемых при лечении онкологии, будут прекращены. Об этом сообщил Росздравнадзор, пишет ТАСС.

Экономика «Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.