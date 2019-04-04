Футбол
Гол Азара помог «Челси» разгромить «Брайтон»Газета.Ru 17:47
Лондонский "Челси" нанес разгромное поражение "Брайтон энд Хоув Альбион" в матче 27-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Оливье Жиру, Эден Азар и Рубен Лофтус-Чик.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:16, Ашберн
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Премьера нового гиперкара McLaren Gran Tourer состоится в мае текущего года.
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Источники назвали новую версию катастрофы Boeing в Эфиопии
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Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
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ТАСС сообщил об обысках в минздраве Якутии
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Армия и оружие
Российские ракетоносцы совершили 13-часовой полет над северными морями
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