Футбол
Гол Азара помог «Челси» разгромить «Брайтон»Газета.Ru 17:47
Лондонский "Челси" нанес разгромное поражение "Брайтон энд Хоув Альбион" в матче 27-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Оливье Жиру, Эден Азар и Рубен Лофтус-Чик.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:49, Ашберн
Политика
В Венесуэле Гуаидо лишили депутатской неприкосновенности
В Венесуэле состоялось очередное заседание национальной конституционной ассамблеи, в ходе которой было принято решение лишить Хуана Гуаидо депутатской неприкосновенности.
Обновлено в 03:12
Экономика
Директор «Хлебодара» заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей
В регионе падает объем производства хлеба – по итогам прошлого года оно составило почти четыре процента.
Обновлено вчера в 22:01
Общество
Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви
Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
Обновлено в 09:46
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае войны
Запад применит ядерное оружие против России в случае "агрессии" с ее стороны, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska.
Обновлено в 19:10
Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
США поставили Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400
Вице-президент США Майк Пенс выразил свою обеспокоенность тем, что Турция приобрела российскую систему противовоздушной обороны С-400.
Обновлено в 16:05
Наука
Самый южный коралловый риф в мире оказался на грани гибели
Самый южный коралловый риф пострадал от выбеливания.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
МЧС закроет московский центр управления в кризисных ситуациях
Московский Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) закрывается, его функции переходят столичному главку МЧС.
Обновлено в 19:31
Наука
Самый длинный в мире электроавтобус создали в Китае
Электроавтобус BYD K12A представлен в китайском Шэньчжэне.
Обновлено в 03:10
Политика
Эксперт Fox News стала новым представителем Госдепа
Бывшая сотрудница телеканала Fox News Морган Ортагус назначена новым официальным представителем Государственного департамента США.
Обновлено в 21:34
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Политика
Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным
Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено в 19:16
Армия и оружие
Генсек НАТО приравнял ИГ, Гитлера и Сталина
"Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя было бы победить диалогом", - отметил Столтенберг.
Обновлено в 13:03
Космос
Ученые выяснили, где рождаются самые мощные вспышки света во Вселенной
Львиная доля света, вырабатываемого во время гамма-вспышек, возникает не в глубинных слоях умирающей звезды, а в ее внешней оболочке, фотосфере.
Обновлено в 05:32
Экономика
Венесуэла пока не выплатила мартовский транш по долгу перед РФ
Россия является крупным кредитором Венесуэлы.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
В США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет
США рассчитывают в течение трех лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвуковых вооружений.
Обновлено в 16:56
Армия и оружие
Первая тренировка парада на 9 мая прошла в Новосибирске
Первая тренировка парадных расчетов, в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, состоялась на плацу Новосибирского высшего военного командного училища, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Обновлено в 04:10
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Общество
Эрнста попросили найти управу на унизившую остеопатов Малышеву
«Прошу вас принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации лицами, участвующими в выпуске передачи "Жить здорово!", а именно Еленой Малышевой и Дмитрием Шубиным», — говорится в послании руководителю канала.
Обновлено в 12:21
Футбол
«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в первом матче полуфинала КР
Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с "Ростовом" в первом матче полуфинала Кубка России.
Обновлено в 14:37
Политика
Украинский националист призвал «агентов сатаны» проголосовать за Порошенко
Лидер украинской националистической организации «Братство» (запрещена в РФ) Дмитрий Корчинский призвал любыми способами, в том числе насилием, заставить «агентов сатаны», голосовавших за шоумена Владимира Зеленского, отдать голоса за нынешнего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 21:15
Интернет
В WhatsApp появился запрет на добавление в группы
В известном сервисе для общения WhatsApp появилась новая возможность, благодаря которой добавить пользователей в групповые чаты без их согласия нельзя.
Обновлено в 17:59
Футбол
Зырянов: «Наверное, Панов заразился в сборной от спартаковцев»
Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов поделился мнением о том, почему экс-форвард петербургской команды Александр Панов болеет за московский «Спартак», который является принципиальным соперником сине-бело-голубых.
Обновлено в 14:01
Культура
Дольф Лундгрен попросил о встрече с Путиным
Обновлено в 11:01
Происшествия
Карлоса Гона повторно арестовали в Японии
Обновлено в 21:08
Здоровье
Голикова: ежегодно в России делают 750 тыс. абортов
"Должна сказать, что ежегодно фиксируется свыше 750 тыс. прерываний беременности, из них только пятая часть - по медицинским показателям", - сказала Т.Голикова на "парламентском часе" в Госдуме в среду.
Обновлено в 03:48
Политика
В МИД Финляндии прокомментировали возможность вступления в НАТО
В вопросе безопасности страна оставляет за собой право присоединиться к НАТО, пояснила РИА Новости представитель министерства иностранных дел Финляндии Сари Раутио.
Обновлено в 20:24
Политика
Венесуэла заявила о надежде на помощь России в сфере энергоснабжения
Вице-президент отметил, что у Венесуэлы есть опыт "противостояния прямой агрессии и атакам против ее энергосистемы", но республика готова принять помощь других стран в решении этого вопроса.
Обновлено в 20:59