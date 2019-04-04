Футбол

Гол Азара помог «Челси» разгромить «Брайтон»Газета.Ru 17:47

Лондонский "Челси" нанес разгромное поражение "Брайтон энд Хоув Альбион" в матче 27-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Оливье Жиру, Эден Азар и Рубен Лофтус-Чик.
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Гол Азара помог «Челси» разгромить «Брайтон»

Газета.Ru17:47

«Челси» разгромил «Брайтон» благодаря голам Жиру, Азара и Лофтус-Чика

Чемпионат16:42

Голы Жиру и Азара помогли «Челси» разгромить «Брайтон»

Советский спорт16:36

«Челси» разгромил «Брайтон» в перенесённом матче 27-го тура АПЛ

RT на русском16:37

«Челси» разгромил «Брайтон»

Soccer.ru16:36

«Челси» разгромил «Брайтон» и обошел «МЮ» в таблице АПЛ

Sport24.ru16:41

«Челси» разгромил «Брайтон» и поднялся на 5-е место

Sports.ru07:42
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Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

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Происшествия

В Японии снова арестован Карлос Гон

Сотрудники токийской прокуратуры вошли в дом бывшего главы альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, чтобы снова арестовать его, сообщает AFP.
Обновлено в 18:34
Общество

В Польше появится самый глубокий в мире бассейн

Обновлено в 18:50
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Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха

Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.
Обновлено вчера в 14:58
Шоу-бизнес

Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику

Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено в 18:45
Армия и оружие

В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.
Обновлено в 17:05
Единоборства

UFC отреагировал на конфликт Конора и Хабиба

Обновлено в 18:17
Театры

На премьеру пермского балета прилетел Роман Абрамович

Обновлено в 12:46
Общество

Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля

Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено в 15:30
Экономика

Сбербанк в очередной раз договорился о продаже турецкого Denizbank

Сбербанк 2 апреля подписал новое соглашение о продаже эмиратской банковской группе Emirates NBD своей турецкой «дочки» Denizbank за 15,48 млрд турецких лир, говорится в официальном сообщении российской кредитной организации.
Обновлено в 03:48
Политика

Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что намерена просить новой отсрочки по Brexit у Евросоюза.
Обновлено в 19:36
Политика

У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину

Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
Обновлено в 05:32
Происшествия

В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой

На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Политика

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Обновлено вчера в 16:15
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в сборе денег для террористов

В столице задержали мужчину, которого подозревают в сборе денег для террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).
Обновлено в 13:23
Общество

Эрнста попросили найти управу на унизившую остеопатов Малышеву

«Прошу вас принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации лицами, участвующими в выпуске передачи "Жить здорово!", а именно Еленой Малышевой и Дмитрием Шубиным», — говорится в послании руководителю канала.
Обновлено в 12:21
Политика

В партии Порошенко ожидают отказа от дебатов с Зеленским на стадионе

Ранее Зеленский в своем Facebook опубликовал видео, в котором он вызывает Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 14:35
Наука

Археологи нашли в Египте гробницы времен первых фараонов

Археологи из Чехии и Египта нашли на юге Сахары усыпальницы, которые принадлежали одному из чиновников древнего Египта и жене фараона Джедкара Исеси, которая жила в период с 2365 по 2322 годы до нашей эры.
Обновлено в 12:44
Космос

Запуск грузовика «Прогресс МС-11» к МКС пройдет по сверхкороткой схеме

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартует с космическим кораблем «Прогресс МС-11» на космодроме Байконур 4 апреля.
Обновлено в 19:22
Происшествия

Источник сообщил о задержании мэра Евпатории

Мэра Евпатории Андрея Филонова задержали после обысков УФСБ России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:05
Экономика

Госдума отклонила законопроекты о госрегулировании цен на бензин

Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта, вводящих госрегулирование цен на моторное топливо.
Обновлено в 07:43
Авто

Обновленный Volvo XC90 подорожал в России

По информации пресс-службы шведской марки, автомобиль можно приобрести по цене от 3,96 млн рублей за версию Momentum с бензиновым двигателем T5, мощность которого составляет 249 л.с. От актуального поколения модели обновленный Volvo XC90 отличается новыми колесными дисками, вариантами окраски и обновленной радиаторной решеткой.
Обновлено в 06:39
Космос

В США ученый рассказал о возможном звучании Урана

Американский ученый детально изучил характеристики Урана. Пол Бирн рассказал о возможном звучании планеты Солнечной системы.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Китаянка с вредоносным ПО проникла на территорию имения Трампа

Китаянка Юцьзин Чжан с четырьмя телефонами и флешкой с вредоносным ПО незаконно проникла на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды.
Обновлено вчера в 21:51
Кино

Актриса Любовь Матюшина потеряла сознание у Ленкома

Обновлено в 14:18
Происшествия

В результате пожара на юго-востоке Москвы погиб человек

В ГУ МЧС России по Москве сообщили, что на юго-востоке столицы в результате пожара в многоэтажном жилом доме погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено в 15:49
Космос

Роскосмос показал отработку посадки модуля «Казачок» на Марс

Обновлено в 12:46
Культура

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Обновлено в 14:31
Общество

В России перестанут выдавать бумажные СНИЛС

В России перестанут выдавать бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); это изменение предусмотрено поправками к закону "Об индицидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования", опубликованном в среду в "Российской газете".
Обновлено в 02:53
Футбол

Пеле госпитализировали в Париже

Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:34
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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