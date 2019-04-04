Гол Азара помог «Челси» разгромить «Брайтон»Газета.Ru 17:47

Лондонский "Челси" нанес разгромное поражение "Брайтон энд Хоув Альбион" в матче 27-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Оливье Жиру, Эден Азар и Рубен Лофтус-Чик.

Происшествия В Японии снова арестован Карлос Гон Сотрудники токийской прокуратуры вошли в дом бывшего главы альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, чтобы снова арестовать его, сообщает AFP.

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Армия и оружие В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180 Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.

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Политика У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».

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Общество Эрнста попросили найти управу на унизившую остеопатов Малышеву «Прошу вас принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации лицами, участвующими в выпуске передачи "Жить здорово!", а именно Еленой Малышевой и Дмитрием Шубиным», — говорится в послании руководителю канала.

Политика В партии Порошенко ожидают отказа от дебатов с Зеленским на стадионе Ранее Зеленский в своем Facebook опубликовал видео, в котором он вызывает Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

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