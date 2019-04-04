Футбол
Гол Азара помог «Челси» разгромить «Брайтон»Газета.Ru 17:47
Лондонский "Челси" нанес разгромное поражение "Брайтон энд Хоув Альбион" в матче 27-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Оливье Жиру, Эден Азар и Рубен Лофтус-Чик.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:14, Ашберн
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Японии снова арестован Карлос Гон
Сотрудники токийской прокуратуры вошли в дом бывшего главы альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, чтобы снова арестовать его, сообщает AFP.
Обновлено в 18:34
Общество
В Польше появится самый глубокий в мире бассейн
Обновлено в 18:50
Шоу-бизнес
Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха
Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.
Обновлено вчера в 14:58
Шоу-бизнес
Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику
Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.
Обновлено в 18:45
Армия и оружие
В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180
Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.
Обновлено в 17:05
Единоборства
UFC отреагировал на конфликт Конора и Хабиба
Обновлено в 18:17
Театры
На премьеру пермского балета прилетел Роман Абрамович
Обновлено в 12:46
Общество
Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено в 15:30
Экономика
Сбербанк в очередной раз договорился о продаже турецкого Denizbank
Сбербанк 2 апреля подписал новое соглашение о продаже эмиратской банковской группе Emirates NBD своей турецкой «дочки» Denizbank за 15,48 млрд турецких лир, говорится в официальном сообщении российской кредитной организации.
Обновлено в 03:48
Политика
Британский парламент одобрил закон о новой отсрочке Brexit
Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что намерена просить новой отсрочки по Brexit у Евросоюза.
Обновлено в 19:36
Политика
У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину
Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
Обновлено в 05:32
Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Политика
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в сборе денег для террористов
В столице задержали мужчину, которого подозревают в сборе денег для террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).
Обновлено в 13:23
Общество
Эрнста попросили найти управу на унизившую остеопатов Малышеву
«Прошу вас принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации лицами, участвующими в выпуске передачи "Жить здорово!", а именно Еленой Малышевой и Дмитрием Шубиным», — говорится в послании руководителю канала.
Обновлено в 12:21
Политика
В партии Порошенко ожидают отказа от дебатов с Зеленским на стадионе
Ранее Зеленский в своем Facebook опубликовал видео, в котором он вызывает Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 14:35
Наука
Археологи нашли в Египте гробницы времен первых фараонов
Археологи из Чехии и Египта нашли на юге Сахары усыпальницы, которые принадлежали одному из чиновников древнего Египта и жене фараона Джедкара Исеси, которая жила в период с 2365 по 2322 годы до нашей эры.
Обновлено в 12:44
Космос
Запуск грузовика «Прогресс МС-11» к МКС пройдет по сверхкороткой схеме
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартует с космическим кораблем «Прогресс МС-11» на космодроме Байконур 4 апреля.
Обновлено в 19:22
Происшествия
Источник сообщил о задержании мэра Евпатории
Мэра Евпатории Андрея Филонова задержали после обысков УФСБ России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:05
Экономика
Госдума отклонила законопроекты о госрегулировании цен на бензин
Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта, вводящих госрегулирование цен на моторное топливо.
Обновлено в 07:43
Авто
Обновленный Volvo XC90 подорожал в России
По информации пресс-службы шведской марки, автомобиль можно приобрести по цене от 3,96 млн рублей за версию Momentum с бензиновым двигателем T5, мощность которого составляет 249 л.с. От актуального поколения модели обновленный Volvo XC90 отличается новыми колесными дисками, вариантами окраски и обновленной радиаторной решеткой.
Обновлено в 06:39
Космос
В США ученый рассказал о возможном звучании Урана
Американский ученый детально изучил характеристики Урана. Пол Бирн рассказал о возможном звучании планеты Солнечной системы.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Китаянка с вредоносным ПО проникла на территорию имения Трампа
Китаянка Юцьзин Чжан с четырьмя телефонами и флешкой с вредоносным ПО незаконно проникла на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды.
Обновлено вчера в 21:51
Кино
Актриса Любовь Матюшина потеряла сознание у Ленкома
Обновлено в 14:18
Происшествия
В результате пожара на юго-востоке Москвы погиб человек
В ГУ МЧС России по Москве сообщили, что на юго-востоке столицы в результате пожара в многоэтажном жилом доме погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено в 15:49
Космос
Роскосмос показал отработку посадки модуля «Казачок» на Марс
Обновлено в 12:46
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Обновлено в 14:31
Общество
В России перестанут выдавать бумажные СНИЛС
В России перестанут выдавать бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); это изменение предусмотрено поправками к закону "Об индицидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования", опубликованном в среду в "Российской газете".
Обновлено в 02:53
Футбол
Пеле госпитализировали в Париже
Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:34