Футбол

Гол Азара помог «Челси» разгромить «Брайтон»Газета.Ru 17:47

Лондонский "Челси" нанес разгромное поражение "Брайтон энд Хоув Альбион" в матче 27-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Оливье Жиру, Эден Азар и Рубен Лофтус-Чик.
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Гол Азара помог «Челси» разгромить «Брайтон»

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«Челси» разгромил «Брайтон» благодаря голам Жиру, Азара и Лофтус-Чика

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