Футбол

Гол Антона Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Динамо»Вести.Ru 09:06

Динамо — Локомотив
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
Тони Шуньич
24′
Евгений Марков
51′
54′
Игорь Денисов
Khvicha Kvaratskhelia
Евгений Марков
Кирилл Панченко
60′
64′
Антон Миранчук
Вячеслав Грулев
Даниил Липовой
69′
Григорий Морозов
Константин Рауш
76′
81′
Федор Смолов
Эдер
Абдул Азиз Тетте
86′
90′
Алексей Миранчук
Рифат Жемалетдинов
21 тур чемпионата России по футболу продолжился в подмосковных Химках, где "Динамо" на своем временно домашнем стадионе "Арена-Химки" принимало "Локомотив". Встреча завершилась с минимальным счетом 1:0 в пользу "красно-зеленых".
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