Гол Антона Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Динамо»Вести.Ru 09:06

21 тур чемпионата России по футболу продолжился в подмосковных Химках, где "Динамо" на своем временно домашнем стадионе "Арена-Химки" принимало "Локомотив". Встреча завершилась с минимальным счетом 1:0 в пользу "красно-зеленых".

Политика Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.

Происшествия Полиция Германии задержала 11 подозреваемых в подготовке теракта Сотрудники полиции Германии задержали 11 человек по подозрению в подготовке теракта.

Армия и оружие Новый самолет Ил-112В совершил первый полет Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.

Политика Саакашвили объяснил инцидент с жеванием галстука 2008 года Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объяснил инцидент 2008 года, когда он был заснят жующим галстук в ходе телевизионного эфира, сообщает РИА Новости.

Экономика Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей.

Политика Зеленский возглавил последний предвыборный рейтинг на Украине Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский сохраняет лидерство в рейтинге общественной популярности, на втором месте расположился действующий президент Петр Порошенко, третью строчку занимает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Армия и оружие Минобороны Украины объявило о вторжении России на президентские выборы Россия вторгнется в Украину, чтобы сорвать президентские выборы, заявил глава Министерства обороны Украины Степан Полторак в эфире канала «Прямой».

Хоккей ЦСКА — СКА 2:1 (2-й перерыв) После первого периода москвичи ведут со счётом 1:0. Единственная шайба была заброшена на 13-й минуте: нападающий ЦСКА Кирилл Капризов реализовал большинство.

Общество Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.

Политика Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолета Ту-204-300 Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин по-украински ответил пользователю Twitter, раскритиковавшему дизайн нового самолета Ту-204-300.

Политика Сербия объяснила нежелание признавать Крым российским Сербия пока не может официально признать Крым частью России, поскольку это станет аргументом против возвращения Косово.

Авто Lexus анонсировала премиальный минивэн Еще в прошлом году от президента филиппинского офиса Lexus стало известно, что в линейке бренда появится минивэн.

Происшествия Виновник смертельного ДТП сдался после слов Кадырова Водитель Mercedes Gelandewagen, устроивший смертельное ДТП на Можайском шоссе - в котором погибла 34-летняя женщина и ее 14-летняя дочь - сдался полиции.

Политика Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружие Президент США Дональд Трамп в ходе саммита в Ханое передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ с просьбой передать ядерной оружие Соединенным Штатам, сообщает агентство Reuters, в распоряжении которого оказался документ.

Политика Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.

Политика Telegraph: Мэй намерена провести еще одно голосование по Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.

Происшествия По смертельному ДТП на Невском проспекте возбуждено дело Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту тяжелого ДТП на Невском проспекте 30 марта, в котором один человек погиб, четверо получили ранения и травмы.

Экономика Правила зачисления зарплаты в России могут измениться Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.

Армия и оружие В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.

Шоу-бизнес Первый муж Началовой нанял для борьбы с обвинителями Катю Гордон Скандал вокруг скончавшейся 16 марта на 39-м году жизни российской актрисы и певицы Юлии Началовой упорно не желает стихать.

Гаджеты Nokia X71 и Nokia 8.1 Plus могут оказаться разными смартфонами Якобы под названием Nokia X71 смартфон выйдет на рынке Тайваня, а в остальных регионах мира он будет продаваться как Nokia 8.1 Plus.