Футбол

Гол Ансальди помог «Торино» разгромить «Дебрецен» в Лиге ЕвропыСпорт-Экспресс 16:57

Торино — Дебрецен
3 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Квалификация, сегодня
Stadio Giuseppe Moccagatta
Андреа Белотти
20′
28′
Кевин Варга
Кристиан Ансальди
42′
46′
Даниэль Жори
Аруна Гарба
54′
Бенце Павкович
74′
Акош Киньик
Эрик Кушнир
Яго Фальке
Саша Лукич
75′
Алекс Беренгер
Симоне Дзадза
80′
Симоне Дзадза
83′
86′
Кевин Варга
Адам Пинтер
Симоне Дзадза
90′+3′
"Торино" разгромил "Дебрецен" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы - 3:0. В составе итальянского клуба отличился бывший защитник "Рубина" и "Зенита" Кристиан Ансальди. Еще в одной встрече "Легия" одолела с минимальным счетом финский "КуПС" - 1:0.
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