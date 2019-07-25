"Торино" разгромил "Дебрецен" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы - 3:0. В составе итальянского клуба отличился бывший защитник "Рубина" и "Зенита" Кристиан Ансальди. Еще в одной встрече "Легия" одолела с минимальным счетом финский "КуПС" - 1:0.

Политика Австрийские СМИ оценили позицию Кремля относительно гегемонии доллара Обозреватель австрийского издания напоминает, что Кремль на прошлой неделе подал сигнал присоединении к платежному каналу Instex, который призван обойти как системы SWIFT, так и американские санкции против Исламской Республики Иран (ИРИ).

Политика Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.

Шоу-бизнес Лолита Милявская встретила свою первую любовь спустя 39 лет В жизни Лолиты Милявской было немало мужчин. Однако с одним из своих самых первых избранников она не виделась уже несколько десятилетий.

Шоу-бизнес Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет вместе В числе звезд, посетивших светское мероприятие, оказались Максим Виторган и Нино Нинидзе, совершившие первый публичный выход в качестве пары. @ninosha13 Фотографам удалось запечатлеть их вместе, несмотря на то что они старались держаться вдалеке от фотоколла.

Политика ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты должны обнародовать до 5 августа включительно.

Теннис Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов Посольство России в США направило ноту протеста в Госдеп из-за проблем с оформлением американской визы теннисистке Светлане Кузнецовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии в Вашингтоне.

Футбол Тульский «Арсенал» дебютировал в еврокубках поражением от «Нефтчи» Футболисты тульского "Арсенала" потерпели поражение от бакинского "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Политика Украина придумала замену российскому газу Российский газ Украина решила заменить катарским, сообщает DEITA.

Кино Создатели «Игры престолов» уйдут из HBO в Disney+ или Amazon Создатели культового сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс покидают компанию HBO, с которой сотрудничали более 10 лет.

Экономика Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3% Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.

Происшествия В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами Охрана Мосгоризбиркома вынесла накануне диван, на котором в этот момент сидела оппозиционер Любовь Соболь, для того чтобы «вытряхнуть клопов и паразитов».

Космос Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКС Сегодня в 01.01 мск ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Кино Фильму «Офицеры» исполнилось почти полвека 26 июля 1971 года в Советском Союзе состоялась премьера художественного фильма «Офицеры», снятого на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького режиссёром Владимиром Роговым.

Недвижимость Альфа-банк запустил онлайн-базу недвижимости для ипотечных заемщиков Сервис представлен в личном интернет-кабинете клиентов банка и, как отмечается в сообщении, позволяет заемщику пройти все этапы оформления ипотеки онлайн с единственным визитом в отделение при заключении сделки.

Экономика Россиян предупредили о подорожании сладостей Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.

Политика Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Авто Названы автомобили, удовлетворяющие владельцев больше всего Определен российский "автомобиль мечты" Самым рейтинговым брендом этого года назван Porsche: индекс удовлетворенности владельцев автомобилей этой марки составил 891 из 1000 возможных баллов.

Общество Новый мост к парку «Остров мечты» и полуострову ЗИЛ откроют в ноябре По мосту, длина которого составит более 600 метров, можно будет добраться с юго-востока к новому парку "Остров Мечты" в Нагатинской пойме.

Музыка Бузова получила травму во время выступления Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.

Кино Названы лауреаты кинофестиваля «Горький fest» В Нижегородском государственном академическом театре драмы имени М. Горького 25 июля прошла торжественная церемония награждения лауреатов кинофестиваля «Горький fest».

Политика Ракеты «Союз-2.1» могут оснастить двигателями РД-180 Первые ступени ракет "Союз-2.1" могут в будущем оснастить двигателями РД-180, которые Россия сейчас поставляет в США, но не использует в отечественных ракетах, сообщил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Политика Польша намерена пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что польские власти планируют пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.