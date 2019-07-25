Футбол
Гол Ансальди помог «Торино» разгромить «Дебрецен» в Лиге ЕвропыСпорт-Экспресс вчера в 16:57
Андреа Белотти
|20′
|28′
Кевин Варга
Кристиан Ансальди
|42′
|46′
Даниэль Жори
Аруна Гарба
|54′
Бенце Павкович
|74′
Акош Киньик
Эрик Кушнир
Яго Фальке
Саша Лукич
|75′
Алекс Беренгер
Симоне Дзадза
|80′
Симоне Дзадза
|83′
|86′
Кевин Варга
Адам Пинтер
Симоне Дзадза
|90′+3′
Торино
Расстановка 3‑4‑3
39
Сиригу
5
Иццо
33
Нкулу
36
Бремер
29
Де Сильвестри
8
Базелли
23
Мейте
15
Ансальди
7
Лукич
9
Белотти
11
Дзадза
1
Надь
29
Кушнир
3
Сатмари
5
Павкович
11
Ференци
88
Сечи
8
Тежер
18
Хариш
16
Пинтер
92
Труйич
99
Гарба
Дебрецен
Расстановка 4‑4‑2
"Торино" разгромил "Дебрецен" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы - 3:0. В составе итальянского клуба отличился бывший защитник "Рубина" и "Зенита" Кристиан Ансальди. Еще в одной встрече "Легия" одолела с минимальным счетом финский "КуПС" - 1:0.
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Гол бывшего защитника «Рубина» и «Зенита» помог «Торино» успешно начать еврокубковую кампанию
Sportbox.RUвчера в 16:55
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:11, Вашингтон
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